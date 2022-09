Benefizabend der Superlative .

„Hands up for down“ unter Obfrau Kathrin Jungwirth veranstaltete am Samstag einen Kabarett-Benefizabend auf Burg Rappottenstein mit Herbert Steinböck , der die Hundertschaft an Besuchern zum Lachen brachte, und der Austropop-Band „echt guad“, die die Menge toben ließ.