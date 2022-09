Burg Rappottenstein ​​​​​​​Kinderarzt Konstantin Zabakas: Statt Honorar um Spende gebeten

Kinderarzt Zabakas verzichtete auf Honorar für Vorträge und bat um Spenden für „Hands up for down“. 2.061 Euro übergab er im Rahmen des Benefizabends an Obrau Kathrin Jungwirth. Foto: J.Haghofer

D er Verein „hands up for down“ veranstaltete am Samstag einen Benefizabend zugunsten des Vereines, der Therapien und vieles mehr für Kinder mit Down-Syndrom ermöglicht. Auch die Einnahmen aus einigen Speisenverkäufen gingen an den Verein.