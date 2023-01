Baustart fürs „Juwel“ in Zwettl

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Es sei das schönste Weihnachtsgeschenk gewesen, als sie am Tag vor Heiligabend die Nachricht von der Bezirkshauptmannschaft Zwettl erhalten habe, dass dem Bau ihres Cafés am Hauptplatz beim Hundertwasserbrunnen nun nichts mehr im Wege steht. Julia Fidi-Weißenhofer freut sich: „Ich bin im Dezember 2020 das erste Mal an Bürgermeister Franz Mold mit meiner Café-Idee herangetreten.“

Die lange Wartezeit habe sich gelohnt, sie erfülle sich einen Lebenstraum, ein Lebensprojekt, das sie bis zur Pensionierung betreiben wolle. Schon am 26. Jänner wird von der Baufirma Fessl die Baustelle eingerichtet, am 30. Jänner soll Baustart sein – so das Wetter mitspielt.

Dem Konzept treu geblieben

„Ich werde es erst glauben, wenn ich in dem Gebäude stehe. Die grauslichen Arbeiten finden im Februar/März statt, ab April müsste das Gebäude aber bereits stehen“, ist sie zuversichtlich. Dann beginne der Innenausbau. In der langen Wartezeit ist sie ihrem Konzept vom Café Juwel treu geblieben.

„Von Anfang an habe ich das Lokal komplett fertig eingerichtet vor mir gesehen“, so Fidi-Weißenhofer. Alles soll schlicht und modern gehalten werden. „Der Brunnen gibt ja schon viel Farbe ab, dadurch haben wir viel Glas gewählt, um diese Symbiose zu nutzen.“ Farbenprächtig soll es aber durch die angebotenen Speisen werden, gibt sie sich geheimnisvoll. Auf jeden Fall wird sie gemeinsam mit Ehemann Stefan Fidi das Lokal führen, zwei Teilzeitkräfte wollen sie einstellen, zusätzlich im Sommer Praktikanten beschäftigen. Geöffnet wird tagsüber sein, auf der Speisekarte wird man primär Frühstück, Snacks und auch Eis finden. „Wir werden österreichisches Bio-Eis anbieten, darauf bin ich sehr stolz.“

Pflaster wird entfernt, eine Gasleitung saniert

Die Parkplätze am linken Fahrbahnrand der Einbahn in Richtung Landstraße sind dann gesperrt. Ab 30. Jänner erfolgen der Abbruch der alten Pflastersteine im Bereich des Cafés sowie der Erdaushub. Anfang Februar soll eine Gasleitung adaptiert werden. Bis zur geplanten Eröffnung im Juni bleibt der Hauptplatz während der Bauarbeiten begehbar, der Zugang zu Geschäften wird weiterhin möglich sein, heißt es aus der Stadtgemeinde.

Nach Abschluss der Arbeiten bleibt die Blickachse Altes Rathaus – Hundertwasserbrunnen – Kirche erhalten, verweist auch Bürgermeister Franz Mold auf die sorgfältige Planung im Vorfeld: „Die Architektur ist wohlüberlegt, wir wollen behutsam mit der vorhandenen Struktur auf dem Platz umgehen.“ Auch deshalb gab es eine intensive Bauberatung durch Niederösterreich GESTALTE(N). Alle weiteren Planungen basieren auf dem positiven Ergebnis dieser Bauberatung.

Antworten auf Kritik

Manch Zwettler kritisierte das Vorhaben am Hauptplatz, auch die Größe des Objektes. Julia Fidi-Weißenhofer dazu: „Die Fläche im Innenbereich beträgt 80 m², der Außenbereich mit Schanigarten ist auf 100 m² bewilligt, kann aber aufgrund des Gefälles nicht vollständig ausgenutzt werden. Das Café ist damit kleiner, als es von manchem Kritiker im Vorfeld transportiert wurde.“ Warum sie neu baue, wenn doch Ende Jänner die Geschäftsfläche des Café Schön frei wird? „Dem ‚Juwel‘ geht eine zweijährige Planungsphase voraus, die Umsetzung auf dem Hauptplatz hat nichts mit kurzfristigen Geschäftsschließungen in der Innenstadt zu tun“, erklärt sie.

