Aus Rastenfeld in die ganze Welt

Während der Pandemie lernten die Menschen das Camping-Leben kennen und zogen die Freiheit des Lebens im Freien vor. Es entwickelte sich ein Camping-Boom, der nach wie vor anhält. „Da sich die Wohnwagenindustrie in diesem Prozess verbessert hat und den Nutzern geeignetere Produkte anbieten kann, wurde und wird der Verkauf von Wohnwagen weiter gesteigert“, weiß Hasmet Acikyer, Chef der Firma Camppass. Er ist auch der Inhaber vom Ristorante Vita in Peygarten-Ottenstein.

Die Camppass Offroad Wohnwagen werden derzeit noch in der Türkei gebaut, in Rastenfeld fertiggestellt und an die ganze Welt verteilt. Geschäftsführer Hasmet Acikyer: „Die Marke Camppass wird ab 2025 komplett im Waldviertel produziert und als eine Niederösterreichische Marke gemeldet.“ Am liebsten wäre ihm eine Produktionsstätte in Rastenfeld, wenn sich ein geeignetes Areal dafür finden lässt.

Camppass hat Vertretungen in zahlreichen europäischen Ländern und ist auf allen Camping und Caravan-Messen vertreten. Jährlich werden etwa 300 Camppass Wohnwagen verkauft. Diese Caravans sind mit herkömmlichen Wohnwagen kaum vergleichbar. „Mit seinen dynamischen Linien und Konturen fällt der Camppass auf jeden Fall auf“, so Acikyer stolz. Alleine die Bereifung vermittelt eine besondere Robustheit. Die derzeitige Lieferzeit beträgt rund fünf Monate. „Das Abenteuer liegt vor der Tür“, schwärmt der Geschäftsführer.