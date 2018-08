Knapp über 100 Stufen muss man im Zwettler Kirchenturm nach oben klettern, um in den Glockenraum zu gelangen. „Normalerweise ist hier oben nie jemand“, sagt Pfarrer Thomas Kuziora zur NÖN. Heute, am 27. Juli, läuten die Glocken dort aber aus einem ganz bestimmten Grund.

„Es gibt keine Dritte Welt“, sagt Pfarrer

Gemeinsam mit 3.000 Pfarren in ganz Österreich nimmt die Pfarre Zwettl an der Caritas-Aktion „Glocken gegen Hunger“ teil. Fünf Minuten lang läuten die Glocken, um auf den Hunger in der Welt aufmerksam zu machen. „Wir wollen den Leuten bewusst machen: Es gibt keine Erste, Zweite oder Dritte Welt. Es gibt nur diese eine Welt und auf der ist Hunger ein großes Problem“, erklärt Kuziora.

Dass mit dem Glockengeläut auf dieses Problem aufmerksam gemacht wird, ist nicht überraschend. So haben die Glocken in der Kirchengeschichte vor allem zwei Funktionen, erklärt Kuziora: „Einerseits informieren sie die Leute über den Gottesdienst. Außerdem geben sie die Information weiter: Es ist etwas passiert, zum Beispiel ein Todesfall.“ Auch bei der Aktion „Glocken gegen den Hunger“ wird die Verbindung mit dem Tod gezogen. So läuten die Glocken um 15 Uhr, zur Sterbestunde Jesu.

„Glockengeläut‘ ist der Begleiter von Ausnahmesituationen. Derzeit befinden wir uns im menschlichen Ausnahmezustand. Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind an Hunger“, erklären Caritas Bischof Benno Elbs und Caritas Präsident Michael Landau die österreichweite Aktion.

Schwerste Glocke in Zwettl wiegt eine Tonne

Im Zwettler Glockenturm blickt Kuziora nach oben. Fünf Glocken hängen dort. Die schwerste von ihnen stammt aus dem Jahr 1954 und wiegt über eine Tonne. Einen Namen trägt sie nicht, dafür einen Spruch von der Gießerei: „Christus, König der Liebe, schenke uns deinen Frieden“.

Die übrigen vier Glocken hängen im Abstand von einigen Metern unterschiedlich hoch. Die leichteste wiegt knapp über 200 Kilogramm. Geläutet werden sie nicht von Hand, sondern über eine elektrische Anlage.

Dass das Zwettler Glockenensemble gleichzeitig erklingt, ist sehr selten, erklärt Kuziora. „Nicht einmal am Sonntag läuten alle Glocken gemeinsam.“