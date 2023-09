Schlüsselübergabe in den Schulen der Franziskanerinnen

Symbolisch hat gestern Caritasdirektor Hannes Ziselsberger den Schlüssel für den Standort der Schulschwestern vom Dritten Orden des heiligen Franziskus in der Klosterstraße 10 in Zwettl von Generaloberin Franziska Bruckner entgegengenommen. Das gesamte Areal wurde von der Caritas der Diözese St. Pölten vom Orden gekauft (die NÖN berichtete).

Auf dem Gelände befinden sich das ehemalige Internatsgebäude Haus St. Klara mit angeschlossenem Turnsaal sowie der Mittelbau und das Haupthaus. Diese beiden Objekte werden vom Verein für Franziskanische Bildung (VfFB) gepachtet und weiterhin als Schulstandort sowie als Wohnraum für die Ordensfrauen genutzt.

Das Haus St. Klara wird von der Caritas baulich adaptiert und künftig als Werkstatt für Menschen mit Behinderungen genutzt. Damit ersetzt der neue Standort den jetzigen Werkstattstandort in der Landstraße 2. Der bisherige Mietvertrag für die Werkstatt in der Landstraße wird von der Stadtgemeinde Zwettl aufgelöst werden, da diese Eigenbedarf angemeldet hat. Gleichzeitig mit der Werkstatt soll auch ein angeschlossener Sozialmarkt (soma) sowie ein kleiner Second-Hand-Laden, ein carla Shop, entstehen. Außerdem wird die Caritas Sozialstation für Betreuen und Pflegen zu Hause vom derzeitigen Standort in der Landstraße ebenfalls in das Haus St. Klara übersiedeln.

„Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam mit den Verantwortlichen des Ordens eine Lösung finden konnten, die für beide einen Mehrwert darstellt. Als Caritas haben wir damit unseren Standort in Zwettl mit den Angeboten für Menschen mit Behinderungen, für Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf sowie armutsbetroffene Familien langfristig gesichert. Durch die effiziente Nutzung der vorhandenen Gebäude wird die Erhaltung langfristig auch für den Orden und den Schulverein günstiger“, betont Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas St. Pölten, im Rahmen der Schlüsselübergabe.

Derzeit wird vom Verein für Franziskanische Bildung der Mittelbau saniert. Sobald dies abgeschlossen ist, beginnen die Umbauarbeiten der Caritas im Haus St. Klara. Die Bauarbeiten sollen Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025 abgeschlossen sein und der neue Standort bezogen werden. „Als Caritas sind wir selbst privater katholischer Schulträger in St. Pölten und Gaming. Daher hoffe ich, dass die Nähe unserer Einrichtung zur angrenzenden Schule, auch Synergien und gegenseitiges Lernen ermöglicht“, sagt Ziselsberger.