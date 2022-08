Rappottensteiner Fredi Hahn stellt sich Challenges beim Bundesheer

Werbung

Davor stellte er sich aber noch einer sehr sportlichen Herausforderung: Fredi Hahn absolvierte gemeinsam mit anderen Soldaten den militärspezifischen Test mit 13-Kilo schwerer Schutzweste sowie einem ca. 15 Kilo Kampfrucksack; insgesamt mit rund 30 Kilo Zusatzausrüstung, mit Hindernissen, im Laufschritt.

„Mit 30 Kilogramm Extra-Gepäck am Körper war es nicht unbedingt ein Spaziergang."

Um eine Abwechslung zum streng geregelten militärischen Ablauf zu schaffen, führt das Österreichische Bundesheer in den Auslandsmissionen sogenannte Truppenbetreuungen mit Musikern und Künstlern durch. So reiste kronehit-Moderator Fredi Hahn mit der kronehit-Crew nach Sarajevo, um direkt vor Ort in der "clublandshow" im Camp Butmir einzuheizen.

Heiß wurde ihm vorher selber beim militärspezifischen Test. Hindernisse, 3200 Meter im Laufschritt mit schwerer Schutzweste, Kampfrucksack und Kampfhelm: Wer beim Österreichischen Bundesheer Karriere machen möchte, der unterzieht sich jährlich dieser sportlichen Herausforderung, so auch Fredi Hahn.

„Mit 30 Kilogramm Extra-Gepäck am Körper war es nicht unbedingt ein Spaziergang, aber ich liebe es, an Grenzen zu gehen! Jetzt freue ich mich schon auf den Auftritt am Abend“, so Fredi Hahn nach einer erfrischenden Dusche.

„Der militärspezifische Test überprüft, ob die erforderte Leistungsfähigkeit vorhanden ist. Dieser wird normalerweise in Österreich durchgeführt.“, erklärt Oberstleutnant Alfred Hofbauer, Kommandant des nationalen Österreichischen Elementes und als solcher der Vertreter des Kontingentskommandanten (Kommandant aller Österreicher dieser Mission) und führt weiter aus: „Die Mission EUFOR Althea gibt es, weil Europa an einem stabilen Umfeld im Balkanraum interessiert ist. Wer also eine interessante Herausforderung im In- und Ausland sucht und bereit ist, für andere Verantwortung zu übernehmen, ist beim Österreichischen Bundesheer jederzeit willkommen und kann sich unter karriere.bundesheer.at informieren.“

Mehr von Fredi Hahn und seinen Erlebnissen im Camp Butmir ist heute Abend, 26. August, ab 22 Uhr auf kronehit zu hören.

