Auf Einladung des Dorferneuerungsvereins Langschlag trat das Vokalensemble „da kOhr“ erstmalig im Treff(punkt)Langschlag auf.

Die Langschlägerin Lisa Ernstbrunner und ihre burgenländischen Freunde Susanna Gross, Iris und Martina Sellmeister, Elisabeth Tucek sowie der Musiker Sebastian Stifter haben zum ersten Mal vor sieben Jahren gemeinsam auf der Hochzeit einer Freundin gesungen. Sie hatten so viel Freude dabei, dass sie beschlossen, einen Chor zu gründen. Gross leitet den Chor.

Vieles wird a capella gesungen, es gibt auch immer wieder Instrumentalbegleitung mit Klavier oder Percussion. Der einzige Mann im Ensemble, Sebastian Stifter, arrangiert die Musikstücke für die Gruppe. Ihr Repertoire reicht von Popmusik über afrikanische Lieder bis zum Jodler.

Die musikalische Reise führte an diesem Abend rund um den Erdball. Neben zahlreichen Ohrwürmern (Bei mir bist du schei, Ain’t no mountain high enough oder All you need is love) gab es auch das klassische Stück „Abschied vom Walde“ von Felix Mendelsohn zu hören.

Es war ein gelungener Abend und das Publikum bedankte sich mit kräftigen Applaus.