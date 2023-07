Radfahrer crashte bei Mitterndorf gegen Pkw

Am Donnerstag kam es auf einer Landstraße nahe Mitterndorf in der Gemeinde Martinsberg zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Gegen 10 Uhr bog ein 88-Jähriger mit seinem Elektro-Fahrrad auf die L 7174 ab und missachtete dabei laut Polizei den Vorrang. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 56-jährigen Oberösterreicherin.

Der Radfahrer wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Zwettl gebracht. Die Verletzungen dürfte dem Grade nach leicht sein. Am Pkw und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.