FF Kirchbach: 150 Jahre in einem Buch

Die Feuerwehr Kirchbach ist die älteste Dorffeuerwehr des Waldviertels. Das kam bei den umfangreichen Recherchen von Norbert Müllauer ans Tageslicht, der für das 150-jährige Bestandsjubiläum dieser Feuerwehr im kommenden Jahr eine 275 Seiten umfassende Chronik zusammengestellt hat. Diese Festschrift in Buchform mit dem Titel „Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach 1872 – 2022“ ist jetzt druckfrisch erschienen.

Der aus Kirchbach stammende pensionierte Gymnasiumlehrer Norbert Müllauer recherchierte drei Jahre lang sehr intensiv. „Vor drei Jahren ist meine Mutter verstorben, sie war Spritzenpatin bei der Feuerwehr Kirchbach. Ich wurde nach dem Begräbnis gefragt, ob ich nicht bei der geplanten Festschrift für das 150-jährige Bestandsjubiläum der Feuerwehr mithelfen könnte. Da mein Großvater von 1927 bis 1933 diese Wehr als Kommandant geleitet hat, war mir die geschichtliche Aufarbeitung auch ein persönliches Anliegen“, erklärt Norbert Müllauer, der bereits einige seiner verfassten Chroniken über Zwettl, das Stift Zwettl und auch seinen Heimatort Kirchbach herausgegeben hat. „Über die Jahre kann ich somit auf ein umfassendes Archiv verweisen, was natürlich die Recherchen etwas erleichtert hat“, meint der Hobbyhistoriker, der am Gymnasium Zwettl unterrichtet hat – „Aber nie Geschichte.“

Feuerwehr-Urgestein lieferte Unterlagen

Bei seinen Recherchen über die Feuerwehr Kirchbach konnte Müllauer viele Unterlagen zusammentragen, einige davon steuerte der 85-jährige Anton Weichselbaum aus Selbitz bei, der seit Jahrzehnten der Feuerwehr Kirchbach angehört und Unterlagen seit dem Zweiten Weltkrieg gesammelt hat.

„Was da zusammengekommen ist, ist ein unglaublicher Reichtum. Für mich ist es auch eine gewissen Genugtuung, so etwas Großartiges für eine so kleine Wehr geschaffen zu haben. Ich glaube, eine so umfassende Chronik haben nur vereinzelt Feuerwehren, auch die ganz großen“, betont Müllauer, nachdem er „sein Werk“ erstmals in den Händen halten konnte.

Verblüffend seien die Ergebnisse seiner Recherchen auch gewesen. „Ich habe die Gründungsdaten der Feuerwehren im Waldviertel erhoben, und da ist eindeutig herausgekommen, dass Kirchbach die älteste Dorffeuerwehr im Waldviertel ist. Gegründet wurde diese Wehr auf Initiative des damaligen Dorfpfarrers Josef Kappl. Das ist auch eine Seltenheit“, meint Müllauer, und: „Eigentlich wurde die Wehr bereits 1870 erwähnt, die Statuten wurden aber erst 1872 bestätigt.“

Viele Höhen und Tiefen hat es in dieser Wehr gegeben, die schon in der Kaiserzeit, während der beiden Weltkriege und dem Wiederaufbau nach 1945 aktiv gewesen ist. Kurioses findet sich auch in der umfassenden Chronik. Es gibt zum Beispiel einen „Bettelbrief“ an den Kaiser, in dem um finanzielle Unterstützung für den Ankauf einer Feuerwehr-Spritze gebeten wird. „Alleine die Formulierung dieses Briefes ist etwas ganz Besonderes. Anscheinend hat das auch gewirkt, unsere Feuerwehr hat 500 Kronen vom Kaiser erhalten“, betont Kommandant Thomas Hahn, der ebenfalls „irrsinnig stolz auf diese Chronik“ ist und Norbert Müllauer für dieses Werk besonders dankt.

Auch zwei Großbrände sind im Buch verarbeitet

„Das Buch ist nach den Kommandanten gegliedert, die bisher die Feuerwehr Kirchbach geleitet haben, und dabei wird auch dokumentiert, was in dieser Zeit alles passiert ist“, sagt Hahn. Auch von zwei Großbränden in Kirchbach, bei denen mehrere Häuser betroffen waren, ist darin zu lesen.

Über die „besondere“ Feuerwehrfamilie Böhm/Gundacker wird ebenfalls berichtet: Mittlerweile sind alle Männer aus vier Generationen Mitglieder der Feuerwehr Kirchbach, und alle Damen fungieren als Feuerwehr-Patinnen. Warum eine kleine Feuerwehr, wie jene aus Kirchbach, 150 Jahre bestehen, alle an sie gesetzten Anforderungen umsetzen und auch für das soziale Leben im Ort einen großen Beitrag leisten kann, sei laut Kommandant Hahn einfach zu erklären: „Der freiwillige Einsatz der Mitglieder ist auch nach 150 Jahren ungebrochen groß. Wir haben vor drei Jahren eine Feuerwehrjugend gegründet, im Vorjahr unser neues Haus fertiggestellt und das neue Einsatzfahrzeug, ein HLF 2, bekommen.“

65 Floriani wollen nächstes Jahr groß feiern

Jetzt blicken Hahn und seine 64 Feuerwehrmitglieder auf das Jubeljahr 2022. Es soll eine große Feier geben – wann und wie ist noch offen.

Übrigens: Die neue Chronik der Feuerwehr Kirchbach ist ab sofort beim Kommandanten Hahn unter 0680/4437769 oder unter kirchbach.3911@feuerwehr.gv.at zum Preis von 25 Euro (plus 5 Euro Versandkosten) erhältlich.