Tierarztpraxis in Ottenschlag: Neuer Standort eröffnet

Ein Jahr ist es her, dass die beiden jungen Tierärzte die Praxis von Günter Buchegger übernommen haben. Nun wurden neue und größere Räumlichkeiten gesucht und im Gebäude der ehemaligen Post am Oberen Markt gefunden. Nach mehreren Wochen Umbauzeit fand nun die feierliche Eröffnung der modernen, mit neuer Technik ausgestatteten Praxis statt. Verbunden wurde dies mit dem einjährigen Bestandsjubiläum des Betriebs. „Wir haben uns gut eingelebt und sind mit dem nun mitten am Oberen Markt befindlichen Standort sehr zufrieden“, meinte Dominik Lagler. Marina Cirulnikova widmet sich mehr den Kleintieren, Dominik ist eher im Großtierbereich tätig. Sie ergänzen sich gegenseitig und freuen sich über die gute Zusammenarbeit. Sie dankten ihren Kunden für die gute Aufnahme und das entgegengebrachte Vertrauen.