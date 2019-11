Die besten Ideen und Projekte wurden bei der Mobilitäts-Enquete „miteinander Fahrt aufnehmen“ von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko in Wiener Neustadt ausgezeichnet und mit insgesamt 70.000 Euro an Preisgeld belohnt.

„Wir zeigen damit auf, in welche Richtung es geht, wenn wir von der Mobilitätswende in Niederösterreich sprechen“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner. „Die Gewinner zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Projekte möglichst innovativ sind, eine möglichst positive Auswirkung auf unsere Umwelt haben und auch leicht nachzumachen sind“, erklärt Landesrat Schleritzko.

Die Jury, in der Vertreter des Landes Niederösterreich, des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), der NÖ.Regional sowie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit sitzen, hat ein Projekt aus dem Waldviertel besonders überzeugt. Unter dem Titel „Aktive Mobilität im Schulumfeld von Zwettl und Schweiggers“ konnte die ARGE Zukunftsraum Waldviertel-Mitte den Sieg ins Waldviertel holen. Durch die Kooperation der Schulen und Gemeinden können gezielte Initiativen zur Reduktion des Autoverkehrs vor Schulen gesetzt werden. Schüler und Eltern können das eigene Mobilitätsverhalten reflektieren und Alternativen kennenlernen. Im Projekt wird ein allumfassender Ansatz zur Schulwegmobilität verfolgt, der sich nach Projektende auch auf andere Schulen (Gemeinden) übertragen lässt.

Die Sieger können sich über 20.000 Euro zur Realisierung ihres Projektes freuen. Neben dem Landessieger, wurden aber auch die Sieger in den fünf Hauptregionen Niederösterreichs ausgezeichnet. Die Hauptregionsgewinner erhielten 10.000 Euro Preisgeld für die Umsetzung ihrer Projekte. Landesweit gab es 43 Projekteinreichungen, 7 davon stellte das Waldviertel. Unter den Projekteinreichern aus dem Bezirk Zwettl befand sich, neben dem Landessieger, auch die Kleinregion Waldviertler Kernland mit ihrem Projekt: „Mitfahr-App für Senior*innen“, welche für ihr Engagement in Hinblick auf Förderung von Mitfahrgelegenheiten ebenfalls ausgezeichnet wurden.