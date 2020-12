Die Coronapandemie belastet nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch die Geldbörsen der Gemeinden. In einer Pressekonferenz gaben ÖVP-Vertreter der Stadtgemeinde Zwettl einen Überblick.

So war die Erstellung des Voranschlages für 2021, der in der Gemeinderatsitzung am 15. Dezember beschlossen werden soll, eine „enorme Herausforderung“, erklärte Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller: „So eine Situation hatten wir noch nie, selbst nicht beim Hochwasser 2002.“

Ein Minus von 670.000 Euro

Bei den Einnahmen gehen die Kommunalsteuern sowie die Ertragsanteile, also der Anteil am „Steuerkuchen“ des Bundes, stark zurück. Betrug der Einnahmenüberhang bei den Ertragsanteilen im Vorjahr noch rund fünf Millionen Euro, wird er 2021 voraussichtlich nur 3,2 Millionen Euro betragen. Das mache einen ausgeglichenen Finanzierungshaushalt „unmöglich“, erklärte Wiesmüller. Bürgermeister Franz Mold ergänzte: „2020 zeigt mit schutzmaske ein anderes Gesicht. In einem normalen Jahr hätte sich die Wirtschaft weiter sehr gut entwickelt.“

So werden die Gemeinderäte über ein Minus von 670.000 Euro im Budget abstimmen. „Das kann ich mit der Hoffnung, dass die Erträge im Laufe des nächsten Jahres wieder steigen werden, vertreten“, sagt Wiesmüller. Der Schuldenstand der Stadtgemeinde wird voraussichtlich rund 23,1 Millionen Euro betragen.

„Wir in der Gemeinde schaffen es aber, über diese Lücke eine Brücke zu bauen, um unsere Pflichtaufgaben – die Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur für unsere Gemeindebürger - in dieser fordernden Zeit nachzukommen“, betont Wiesmüller. So muss die Gemeinde etwa weiter für Finanzierungs- und Standortbeiträge des Landesklinikums (3,6 Millionen Euro), für Soziales (zwei Millionen Euro), Kindergärten (eine Million Euro) sowie, Schulen und Berufsschulen (1,7 Millionen Euro) sorgen.

Mehrere Förderungen werden ausgesetzt

Um zu sparen, werden mehrere Subventionen und Förderungen für 2021 auf Eis gelegt. Das betrifft die Wirtschafts-, Umwelt- und Fassadenförderungen und die Unterstützung bei den Anschaffungen für Dorferneuerungsvereine. Subventionen für die Feuerwehren werden um 50 Prozent reduziert. Insgesamt sollen so 425.000 Euro gespart werden.

Die Wohnbauförderung (170.000 Euro im aktuellen Jahr) soll weiterlaufen. „Damit wollen wir ein Zeichen gegenüber jungen Familien setzen, die sich ein Eigenheim errichten wollen.“ Auch die Förderung für die Ergänzungsabgabe soll ungekürzt bleiben.

Beschlossene Projekte kommen auch

Auch bereits beschlossene Projekte für 2021 sollen wie geplant umgesetzt werden, etwa die Begegnungszone im Bereich Untere Landstraße bis Landstraße. „Es muss auch 2021 Investitionen geben, damit die Innenstadt weiter Leben hat“, erklärte Bürgermeister Franz Mold. 2021 sollen etwa fünf Millionen Euro in Kanal- und Wasserbau investiert werden, eine Photovoltaikanlage am Gemeindeamt mit Kosten von 60.000 Euro ist ebenfalls geplant. Ab 2021 soll auch die Kläranlage saniert werden. Dabei wird das Gebäude zuerst um 900.000 Euro aufgestockt, auch Elektronik- und Steuerungseinheiten werden bei laufendem Betrieb getauscht. Stadtrat Erich Stern rechnet mit Investitionen in Millionenhöhe.

Unterstützung erhält die Stadtgemeinde über das kommunale Investitionsprogramm in der Höhe von 1,1 Millionen Euro. 50 Prozent muss die Gemeinde bei den Investitionen aber selbst stemmen.