Gerade in seiner Heimatgemeinde Arbesbach, wo SPÖ-Bezirksvorsitzender Herbert Kraus auch SPÖ-Gemeinderat ist, sei die Lage prekär: Lediglich 37,6 Prozent sind dort laut Dashboard mit Stand 10. August vollimmunisiert – damit reiht sich die Gemeinde niederösterreichweit an drittletzter Stelle ein, was die Durchimpfungsrate betrifft. 42,1 Prozent haben mittlerweile den ersten Stich bekommen. Zur Statistik sagt Kraus: „Dass wir hier so hinten nach sind, das tut weh.“

Er selbst ist bereits doppelt geimpft – und fordert den Arbesbacher ÖVP-Bürgermeister Martin Frühwirth auf, mehr Werbung für die Impfung zu betreiben: „Auf Gemeindeseite passiert hier nichts, kein Aufruf zur Impfung. Wir brauchen aber eine Durchimpfungsrate von mindestens 80 Prozent. Ich würde mir von unseren Lokalpolitikern mehr Engagement wünschen“, sagt Kraus.

ÖVP-Bürgermeister: "Kann Gegner nicht überzeugen"

Von der NÖN mit der Kritik konfrontiert, kontert Bürgermeister Frühwirth: „Wir unterstützen seitens der Gemeinde seit Beginn, helfen bei Impfanmeldungen und haben auf unserer Homepage sehr wohl einen Impfaufruf.“ Aktuell bereite man sogar einen Bürgermeisterbrief an die Haushalte vor, in dem auf die Vorteile der Impfung hingewiesen wird – er soll nächste Woche verteilt werden.

Der ÖVP-Bürgermeister ist selbst doppelt geimpft. Warum seine Gemeinde in der Statistik so schlecht abschneide? „Wir wissen, dass bei uns die Impfbereitschaft sehr schlecht ist. Es gibt hier vermehrt Gruppen, die die Impfung für nicht notwendig hält. Da tu ich mir aber schwer: Richtige Impfgegner kannst du nicht überzeugen.“

Kraus: Erweiterte Impfverpflichtung

Nicht auf den Bund warten wollte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: Wie berichtet wird Niederösterreich per 1. September eine Impfverpflichtung für Neuaufnahmen in den Landesdienst einführen. Ausgenommen sind jene, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. SPÖ-Bezirksvorsitzender Herbert Kraus möchte einen Schritt weiter gehen, wie er in der Pressekonferenz betont: „Ich bin für eine verpflichtende Impfungen bei Kindergartenpädagogen, Lehrern und beim Gesundheitspersonal – auch beim bestehenden Personal.“

Gerade im Schulbereich ortet Kraus grobe Fehler im Coronamanagement: „Nur zu testen, wenn die Zahlen steigen, ist der falsche Weg. Die Schulen müssen auch im Herbst geöffnet bleiben. Wenn die Lösung ist, dass Lehrer geimpft sind und dreimal pro Woche getestet wird, dann muss man das sagen. Unser Herr Bildungsminister schläft in der Pendeluhr.“

Das würden laut Kraus auch die Zahlen bei den Schulabmeldungen zeigen: Bereits vor einer Woche bestätigte die Bildungsdirektion in einem exklusiven NÖN-Bericht diesen Trend: Auf das ganze Land verteilt nahmen in den vergangenen Jahren im Durchschnitt 1.000 Eltern ihr Kind aus der Schule. Heuer sind es bereits um zehn Prozent mehr – quer durch alle Schulstufen.