Notruf NÖ ist mit der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 in der Corona-Pandemie die erste Anlaufstelle bei Verdachtsfällen oder für Menschen mit Krankheitssymptomen. Im ersten Halbjahr erreichten Notruf NÖ 1.251 1450 Anrufe und 2.917 144er Notrufe aus dem Bezirk Zwettl. Am stärksten Tag dem 25. März, verzeichnete allein die 1450 36 Telefonate aus dem Bezirk in nur 24 Stunden.

Bis zu 100 Mitarbeiter standen zu den Spitzenzeiten im März und April gleichzeitig den Hilfesuchenden zur Verfügung. Im Gegensatz zum Vorjahr verschob sich der Schwerpunkt der telefonischen Kontaktaufnahme bei Notruf NÖ von Notrufen und Krankentransporten hin zur 1450. Die Zahl der Anrufe auf allen anderen Leitungen ging während der Zeit zwar um mehr als 15 Prozent zurück, 1450 hingegen erfuhr gesamt eine Steigerung um das zehnfache auf gesamt 109.475 Anrufe und das ohne nennenswerte Wartezeiten von maximal zweieinhalb Minuten zu Hochlastzeiten.

Notruf NÖ wickelt mit seinen rund 250 Mitarbeitern nicht nur die Notrufe 144, 141 und 140, sowie die Entgegennahme von Krankentransporten ab, sondern ist auch die telefonische Gesundheitsberatung 1450 für die Bundesländer Burgenland, Kärnten und Niederösterreich.

Notruf NÖ erweiterte Personalstand

Aufgrund der verstärkten Anrufe der letzten Monate erweiterte Notruf NÖ seinen Personalstand. Rund 50 Studierende aus Fachhochschulen und Universitäten wurden im März kurzfristig für einige Monate angestellt. Nachdem die Anrufzahlen nun wieder im Steigen begriffen sind, werden bis Anfang September erneut bis zu 20 zusätzliche Mitarbeiter engagiert.

Die Mehrzahl der Anrufe auf 1450 betraf zwar Infektionen mit CoViD-19, jedoch stiegen auch die echten Gesundheitsberatungen und Dringlichkeitseinschätzungen, wofür dieses Service eigentlich geschaffen wurde.

481 ausführliche Beratungen im Bezirk Zwettl wurden im ersten Halbjahr 2020 gezählt. Die häufigsten Beschwerden, bei denen weitergeholfen werden konnten, betrafen Erbrechen, Brustschmerzen, sowie grippale Symptome beziehungsweise Erkältungen.