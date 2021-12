Zwettler Impfstraße: Der Ton wird rauer

Dass der Corona-Frust in der Bevölkerung steigt, zeigte sich zuletzt auch in der Impfstraße in der Zwettler Wirtschaftskammer. Rot-Kreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott berichtet im NÖN-Gespräch von einem unschönen Zwischenfall.

Dass in der Impfstraße mittlerweile nur mehr das Moderna-Vakzin an Personen über 30 Jahren verimpft wird, stieß einem Besucher sauer auf: „Er hat eine Ärztin angepflaumt und war sehr laut“, sagt Ehrgott. Der Mann ließ sein Kind (mit Biontech/Pfizer) impfen, er selbst stürmte ohne Impfung ins Freie. Eine weitere Besucherin zerriss ihren Aufklärungsbogen. „Diese Personen sind nicht gemeinschaftskompatibel“, setzt Ehrgott nach und meint: „Der Ton wird generell rauer.“

Lagerhaus lud zu firmeninterner Impfstraße

Zuletzt organisierte das Lagerhaus mit dem Roten Kreuz eine firmeninterne Impfung. „Die Situation ist für uns alle nicht einfach, doch wir wissen auch, dass Impfen als die effizienteste Pandemie-Maßnahme gilt“, erklärt Norbert Müller, stellvertretender Geschäftsführer im Lagerhaus Zwettl. An zwei Tagen kamen insgesamt 350 Personen zur Impfstraße. Auch die Firmen Kastner und Hengstberger schlossen sich dem Angebot an. „Wir freuen uns besonders über die positiven Rückmeldungen und sind auch ein bisschen stolz darauf, was wir in diesen schwierigen Zeiten für unsere Region getan haben“, erzählt Norbert Müller abschließend.

In der Wirtschaftskammer wird noch am 15. und 22. Dezember jeweils von 15 bis 19 Uhr geimpft. Am 16., 17. und 20. Dezember können sich von 13.30 bis 18 Uhr Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen.