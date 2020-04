„Die Messe zelebrierte Pfarrer Slawomir Grabiszewski für unseren gesamten Pfarrverband. Wir haben uns dabei genau an die Vorgaben der Regierung und an dem bischöflichen Erlass unserer Diözese gehalten“, betont Reinhard Poppinger, Pfarrgemeinderats-Obmann-Stellvertreter der Pfarre Schwarzenau, der diese Missverständnisse bedauert. „An den Anschlagtafeln bei der Kirche sind auch die erforderlichen Maßnahmen ersichtlich. Diese dürften aber einige nicht genau gelesen haben.“

Die Regelungen sehen vor, dass immer nur die vier gleichen Personen, die aus dem Pfarrgemeinderat zu wählen sind, an Messen teilnehmen dürfen. „Diese wurden bei uns durch eine SMS- bzw. Whatsapp-Umfrage vorgenommen. Da in der Pfarre Schwarzenau einige Pfarrgemeinderäte alters- und berufsbedingt in die Risikogruppe fallen, haben sich genau vier Personen gemeldet“, erklärt Poppinger. „Diese feierten die Ostermesse mit und nahmen auch aktiv durch Lesungen und Fürbitten daran teil.“

Das wollten aber auch andere Personen. „Diesen Wunsch durften wir aber nicht erfüllen, daher haben wir auch die Kirche während des Gottesdienstes zugesperrt, was natürlich für einige Erregung gesorgt hat“, erzählt Poppinger. Der Unmut, der vorwiegend aus der älteren Bevölkerung gekommen ist, konnte relativ rasch mit einigen Telefonaten aus der Welt geschaffen werden: „Wir konnten die Sachlage teilweise klären. Wir bitten um Nachsicht bei unserer Pfarrbevölkerung. Diese Maßnahmen liegen nicht an uns, sondern an den strengen Vorschriften in dieser besonderen Zeit. Ansonsten wäre überhaupt keine Messe möglich gewesen“, appelliert Poppinger an die Pfarrangehörigen, die Maßnahmen weiter einzuhalten. „Ob und wann es wieder Gottesdienste in unserem Pfarrverband geben wird, ist derzeit noch unklar.“