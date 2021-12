Bezirk Zwettl: Was sagt Basis zur Corona-Politik?

Die Republik ist im zweiten Jahr der Coronavirus-Pandemie hin- und hergerissen zwischen Masketragen, Testen, 3G, 2G, Schließen, Öffnen oder sonderbaren Tipps für Entwurmungsmittel. Dass aus der Option des Impfens mit 1. Februar eine Pflicht werden soll, trieb Impfskeptiker zuletzt auch in Zwettl auf die Straße, die NÖN hat berichtet. Bei den politischen Großparteien ÖVP und SPÖ trägt man die Maßnahmen mit – bis auf zwei Ausnahmen.

So trat in Arbesbach der Geschäftsführende Gemeinderat Heinrich Fichtinger zurück, weil er mit der Coronapolitik unzufrieden war. Das sei aber der einzige Fall im Bezirk gewesen, betont ÖVP-Bezirksparteiobmann Franz Mold gegenüber der NÖN: „Ich habe sonst auch nichts Ähnliches von Mitgliedern gehört.“ Dass Impfen „kein populäres Thema“ im Bezirk sei, sehe man an der Impfquote (66,5 Prozent Vollimmunisierungsgrad zu Redaktionsschluss), ergänzt ÖVP-Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner: „Hier sind wir weiter hinten nach.“

Rochade im Gemeinderat Arbesbach: Rücktritt wegen Corona-Impfpflicht

Auch bei der SPÖ trage die Basis die Maßnahmen mit, betont Bezirksparteiobmann Herbert Kraus. Einzig ein Parteiaustritt eines Mitglieds (kein Funktionär) ist ihm bekannt. Kraus verweist auf Durchimpfungsraten jenseits 90 Prozent in sozialdemokratisch geführten Ländern wie Spanien oder Portugal: „Unsere Regierung hat zu spät und zu wenig getestet, auch dass im Sommer gesagt wurde, die Pandemie sei vorbei, war ein Fehler.“ Deshalb führe jetzt auch kein Weg um die Impfpflicht. Spannend dabei: Der ÖVP-Rücktritt Fichtingers passierte in Kraus‘ Heimatgemeinde Arbesbach – dort gibt es mit 52,9 Prozent auch die niedrigste Vollimmunisierungs-Rate im ganzen Bezirk.

Infektionszahlen gehen zurück

Die Zahl der Infektionen im Bezirk Zwettl ging in der Vorwoche deutlich zurück, so betrug die 7-Tages-Inzidenz vor Redaktionsschluss 251, ein Rückgang von 56 Prozent im Vergleich zur Woche davor. Entlastung gibt es auch bei den Vorschriften in den Spitälern, die NÖN hat über einen prekären Fall berichtet: Seit 18. Dezember ist der Besuch von einer Person pro Tag pro Patient erlaubt. Weiters müssen Besucher geimpft oder genesen sein und benötigen zusätzlich ein negatives PCR-Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden ist (2G-Plus-Regel).