Mit der NÖN daheim in Zwettl.

„Mein Vormittag gehört der Schule“, sagt Karin Kastner, Lehrerin an der Neuen Mittelschule in Stift Zwettl und Gattin des Leiters der Musikschule Alexander Kastner. „Ich nehme mir Zeit für die Kommunikation mit meinen Schülern, denn der Kontakt, das persönliche Feedback ist für die Kinder wichtig, die sich ja wirklich Mühe geben.“ So wechseln Aufgaben aus Mathematik und Geographie im Internet zwischen der Pädagogin und ihren Schülern hin und her. Eine weitere Runde am Abend beschließt das Tagwerk.

privat Nach fünf Monaten sind die Schildkröten aus ihrer Winterruhe aufgewacht. Karin Kastner, Lehrerin an der Neuen Mittelschule Stift Zwettl, und ihre Familie haben sie mit einem gemütlichen Bad und gutem Futter unterstützt.

„Dazwischen ist Zeit für unser Zuhause“, sagt Karin, auch für das Kochen, das jetzt besonders zelebriert und Neues ausprobiert wird. „Die Osterferien haben wir für den Garten und die Pflege des Waldes hinter unserem Haus verwendet“, erzählt sie. Ein besonderes Erlebnis sei das Erwachen der mehr als zehn Schildkröten aus der Winterruhe gewesen. „Das gemeinsame Musizieren macht uns auch viel Spaß“, so die erfahrene Cellistin.