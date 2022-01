Silvester-Regeln im Bezirk Zwettl befolgt?

Corona verhält sich nach den Weihnachtsfeiertagen und der Silvesternacht sehr ruhig – das betont jedenfalls Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Margarita Wamser am Montag gegenüber der NÖN. Zum Jahreswechsel lag die 7-Tages-Inzidenz im Bezirk Zwettl bei 143,4. Einen Anstieg der Infektionen in Hinblick auf die Omikron-Variante erwartet Wamser aber in den nächsten Tagen: „Wie hoch diese sein wird, können wir nicht abschätzen. Hier ist die Frage jene, wie diszipliniert die Bevölkerung mit Silvester umgegangen ist und ob die Vorgaben der Regierung mit Feiern in ganz kleinem Rahmen und mit aktuell getesteten Personen eingehalten worden sind.“

Laut dem Bezirkspolizeikommando gab es jedenfalls keinerlei Meldungen über Übertretungen der Corona-Vorgaben zu Silvester. Die Nacht sei eher ruhig gewesen. Zwei gemeldete Veranstaltungen verzeichnete die Polizei: Die Punschstände der Landjugend in Großhaselbach und Kirchschlag wurden durchgeführt – in abgespeckter Form und in sehr kleinem Rahmen. Auch hier gab es keine Beanstandungen zu verzeichnen.

Einen Einsatz hatte die Polizei aber in Schweiggers. Ein 59-Jähriger wurde beim Entzünden einer Feuerwerksbatterie im Gesicht verletzt. Der Mann wollte mit seinem Nachbarn vier Feuerwerksbatterien der Kategorie F2 im privaten Garten außerhalb der Ortschaft händisch zünden, nachdem die Fernbedienung defekt war. Bei der letzten Batterie mit 30 Schuss beugte er sich dabei direkt darüber: Die Feuerwerksbombe traf ihn bei der ersten Detonation direkt oberhalb des linken Auges.

Der Nachbar verständigte sofort die Rettung, der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.