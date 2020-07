Die Gemeinden haben mit den finanziellen Einbrüchen in der Coronakrise zu kämpfen. Die SPÖ im Bezirk Zwettl fordert jetzt Zuschüsse vom Bund in Höhe von 250 Euro pro Hauptwohnsitzer, bundesweit wären das insgesamt 2,8 Milliarden Euro.

Josef Wiesinger, SPÖ-Landtagsabgeordneter schlägt Alarm. Fehle das Geld, mache sich das direkt in den Gemeinden bemerkbar: „Da geht es um den berühmten scheppernden Kanaldeckel. Der Blumenschmuck wird das Erste sein, was weggelassen wird.“

Bezirksparteiobmann Herbert Kraus sagt zu den Zuschüssen aus der laufenden Kofinanzierung: „Hier wird Kosmetik betrieben, das ist Augenauswischerei.“ 50 Prozent der Ausgaben müssen die Gemeinden nämlich weiter selbst leisten – Geld, das am Ende des Tages abgehen werde. Den Genossen gehe überparteilicher Zusammenhalt in Zeiten der Krise ab. „Ich habe selbst bei der letzten Gemeinderatssitzung unseren Antrag eingebracht. Die ÖVP hat den Befehl von oben und darf nicht zustimmen“, sagt Kraus, Gemeinderat in Arbesbach. 170.985 Euro bekomme seine Gemeinde nach laufendem Modell. Mit dem „SPÖ-Modell“ seien es 407.750 Euro.

Adelheid Ebner, Bürgermeisterin in Gutenbrunn sagt: „Aus den Ertragsanteilen von 1.700 Euro im Juni kann ich nicht einmal den Lohn für einen 20-Stunden-Mitarbeiter zahlen.“

Bürgermeister-Kollege in Bärnkopf, Arnold Bauernfried, ergänzt: „Die Gemeinden dürfen nicht im Regen stehengelassen werden.“ Er musste das Projekt, den Pfarrstadl abzureißen und ein neues Veranstaltungsgebäude zu bauen aufschieben.

VP-Brandweiner: "SPÖ saß mit am Verhandlungstisch!"

Was sagt der politische Mitbewerb zur roten Forderung? ÖVP-Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner meint: „Die SPÖ saß bei den Verhandlungen über die Hilfspakete sowohl auf Bundes-, als auch auf Landesebene am Tisch. Beim Gemeindepaket stimmten sie mit. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum sie das jetzt wieder aufwärmen. Die SPÖ sollte sich intern besser abstimmen.“ FPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Kainz begrüße, wenn „Gemeinden unter die Arme gegriffen wird“, wittert aber politisches Hick-Hack: „Die Bundesregierung schärft ohnehin die Maßnahmen ständig nach. Wenn ich jetzt 280 Euro pro Kopf fordere, stehe ich noch besser da.“ Grüne-Bezirkssprecher Andreas Piringer hält nichts von einer Geldausschüttung nach „Gießkannenprinzip“ und sagt: „Das ist populistisch, man kann leicht solche Forderungen stellen. Die von der Regierung beschlossenen 1,16 Millionen Euro für den Bezirk Zwettl sind vernünftig.“