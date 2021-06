Die Stadtgemeinde Zwettl bietet im Ausstellungsraum der Firma Glasbau Ertl in der Franz Eigl-Straße 10 mehrmals pro Woche kostenlose Covid-19-AntiGen-Schnelltests an. Neu dabei ist, dass jetzt am Samstag getestet wird, die Sonntagstermine entfallen. Diese Änderung tritt bereits ab 26. Juni in Kraft.

Getestet wird jetzt:

jeden Dienstag von 8 bis 13 Uhr

jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr

jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr

jeweils im Ausstellungsraum der Firma Glasbau Ertl, Franz-Eigl-Straße 10.