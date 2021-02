Fast 300 Personen ließen sich am 15. Februar in der Teststraße in Schweiggers mittels Covid-AntiGen-Test testen. Der Ansturm war noch größer als beim ersten Testtag und es konnte ein positives Ergebnis verzeichnet werden.

Um in dieser Zeit ein wenig Schmunzeln unter die Masken zu bringen, verkleideten sich die freiwilligen Helfer am Faschingmontag bei der Teststraße in Schweiggers. "Auch wenn wir heuer den Fasching nicht richtig ausklingen lassen können, möchten wir der Bevölkerung mit unseren Verkleidungen dennoch ein Lächeln ins Gesicht zaubern" so das Testteam einstimmig.