Weitere positive Coronatests gab es auch im Zusammenhang mit dem Kremser Nachtlokal "Q-Stall". Verzeichnet wurden nunmehr zehn Covid-19-Patienten. Hinsichtlich der Hotspots rund um den Weinherbst in Weißenkirchen (Bezirk Krems), das NÖ-Sportleistungszentrum St. Pölten sowie um eine Bäckerei in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) wurden keine Neuinfektionen vermeldet.

Insgesamt gezählt wurden im Bundesland am Dienstag 95 Coronavirus-Neuerkrankungen. Infektionsquellen würden weiterhin im Familien- und Freundeskreis liegen, betonte ein Sprecher von Königsberger-Ludwig. Hinzukommen würden Reiserückkehrer, "breit gefächert, aus unterschiedlichen Ländern". Von frischen Infektionen seien zudem auch Schulen und Kindergärten betroffen gewesen. Ein "größerer Cluster" sei aktuell in Niederösterreich allerdings nicht in Sicht.