Gut angelaufen sind die Teststraßen im Bezirk Zwettl. Im Zeitraum von Montag, 1. Februar bis inklusive Sonntag, 7. Februar, wurden an den Standorten insgesamt rund 3.000 Antigen-Schnelltests durchgeführt.

In Zwettl wurden an zwei Tagen insgesamt rund 1.300 Tests abgenommen, davon waren fünf positiv. In Groß Gerungs ließen sich an beiden Tagen insgesamt rund 950 Menschen testen, alle negativ. In Allentsteig wurden in der ersten Woche rund 470 Tests erstellt, davon waren acht positiv. In Martinsberg waren alle 250 Tests negativ. Zuletzt verlängerten Zwettl und Allentsteig ihre Testzeiten, siehe Infobox. In Schweiggers startete diese Woche eine Teststraße, in Langschlag gibt es ab 14. Februar auch im Gemeindeamtsgebäude eine fixe Covid-19 Teststraße, die dann jeden Mittwoch von 17 bis 19.30 Uhr und jeden Sonntag von 08 bis 11.30 Uhr geöffnet ist.