Umstellung beim Impfen im Bezirk: Mit 22. April geht in Groß Gerungs das Impfzentrum in Betrieb. 30 Termine sind bis Ende Juni vergeben. Gleichzeitig wird das Netz beim Testen engmaschiger: Mit 6. Mai soll in Arbesbach eine weitere Teststraße in Betrieb gehen.

Warum das Impfzentrum in Groß Gerungs und nicht in Zwettl steht? „Wir bieten ideale Räumlichkeiten, die vielfältig einsetzbar sind“, erklärt Bürgermeister Maximilian Igelsböck die Entscheidung der Organisatoren des Landes. Die beiden Impfstraßen sind bereits im Rathaussaal aufgebaut. Zugehen können die Besucher vom Hauptplatz sowie über den großen Parkplatz hinter dem Stadtamt. Geimpft wird dann in zwei Kojen, zum Einsatz wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer kommen. Voraussetzung dafür ist eine gültige Anmeldung unter www.termin.impfung.at, Ersatzlisten wie bei den beiden Terminen in Zwettl werden keine geführt.

Igelsböck rechnet mit 400 bis 500 Impfungen pro Tag: „Der Vollbetrieb wird wahrscheinlich im Juni starten.“ Dann soll im Impfzentrum in Groß Gerungs an sechs Tagen pro Woche gespritzt werden. Währenddessen müssen die Mandatare für Gemeinderatssitzungen ausweichen. Die Teststraße am Gemeindeamt läuft parallel weiter.

Für die ersten Termine zeichnet das Rote Kreuz mit Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott verantwortlich. 17 Mitarbeiter werden im Einsatz sein, darunter zwei Ärzte. Von der Gemeinde werden drei Ordner gestellt, die beim Einweisen behilflich sein werden.

Groß Gerungs und Langschlag Hot Spot. Aktuell ging die 7-Tages-Inzidenz mit 274 im Vergleich zur Vorwoche leicht zurück: Noch vor kurzem lag sie mit über 340 österreichweit auf Platz 2, niederösterreichweit war der Wert sogar an der Spitze. In Groß Gerungs selbst sind aktuell laut Bürgermeister 50 Personen infiziert, die Inzidenz lag hier zu Redaktionsschluss bei etwa 600. Langschlag war vergangene Woche mit knapp 1.200 doppelt so hoch, mittlerweile sank der Wert zumindest auf unter 1.000. Zur Erinnerung: Ab einem bezirksweiten Wert von 400 treten Ausreisebeschränkungen in Kraft. Dann folgen Polizeikontrollen auf den Straßen, der Bezirk darf nur mehr mit negativen Coronatests verlassen werden. „Das wäre vor allem für die Pendler ärgerlich“, so Igelsböck. Als Folge müssten die Gemeinden ihre Testkapazitäten erweitern und auch am Wochenende verstärkt Abstriche nehmen.

Schulterschluss von Arbesbach und Altmelon. Um der Bevölkerung ein erweitertes Testangebot zu machen und andere Gemeinden zu entlasten, wollen die Gemeinden Arbesbach und Altmelon in der Mittelschule Arbesbach ab 6. Mai eine neue Teststraße bieten, erklären die Bürgermeister Manfred Stauderer und Martin Frühwirth. Geplant ist eine Öffnungszeit am Donnerstagabend sowie Samstagvormittag: „Ich glaube, dass die Nachfrage weiter steigen wird, vor allem wenn zum Beispiel ein ‚Reintesten‘ in der Gastronomie kommt“, sagt Stauderer.

„Disziplin lässt zu wünschen übrig.“ Und wie reagiert die Behörde auf die hohen Zahlen im Bezirk? „Wir sind dabei, noch genauer zu kontrollieren, denn die Disziplin lässt zu wünschen übrig. Ich will nämlich nicht, dass es im Bezirk Zwettl zu Ausreisebeschränkungen kommt“, erklärt Bezirkshauptmann Michael Widermann. In dieselbe Kerbe schlägt Maximilian Igelsböck: „Wir müssen unbedingt mit den Zahlen runter. Wenn es weiter steigt, wird es gefährlich“. Der Bürgermeister vermutet einen Hotspot aus Oberösterreich, der über Langschlag auch nach Groß Gerungs schwappt. Als Folge auf die steigenden Zahlen im Bezirk fand vergangenen Freitag eine Videokonferenz der Bürgermeister mit dem Bezirkshauptmann statt. „Ich kann nur an alle Bürger mahnend appellieren: Wir leiden alle darunter, wenn wir die Zahlen nicht drücken können“, sagt Igelsböck.