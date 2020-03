Die Betreuungsangebote in den beiden Kindergärten wurden augenscheinlich kaum in Anspruch genommen.

Bei Sonnenschein und leichten Minustemperaturen ging die Waldviertler Bezirkshauptstadt in den ersten Tag der umfangreichen Ausgangsbeschränkungen. Die Maßnahmen der Bundesregierung entfalteten Wirkung: Während gegen 7.00 Uhr noch - vermutlich beruflich bedingt - merkbarer Pkw-Verkehr herrschte, verflachte die Mobilitätskurve bis etwa 8.15 Uhr. An Kreuzungen, wo sich sonst immer wieder längere Autoschlangen bilden, waren nur wenige Fahrzeuge zu sehen.

Die Innenstadt, im Normalfall ein beliebter Treffpunkt von Fußgängern, blieb großteils verwaist. Obwohl Lokale noch bis 15.00 Uhr ihre Pforten öffnen dürften, hatte beispielsweise das Cafe Süd in der Landstraße bereits geschlossen. "Mit viel Zusammenhalt und Achtsamkeit schaffen wir alle die uns bevorstehenden herausfordernden Wochen", war auf einem an der Eingangstür angebrachten Zettel zu lesen.

Offenbar noch nicht im Waldviertel angekommen ist indes der Trend zum Gang in die Öffentlichkeit mit Atemschutzmasken. Gezählt wurde Montagfrüh nur eine Person mit Mundschutz. Auch das Hamstern von Lebensmitteln, das noch am Freitag in Zwettl praktiziert wurde, blieb zu Wochenbeginn vorerst aus.