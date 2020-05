Das Dateninstitut Invenium liefert seit Mitte März aufgrund der Handydaten Bewegungsanalysen der einzelnen Gemeinden. Dabei zeigt sich, auch in der Vorwoche blieben die Österreicher um 17 Prozent mehr zuhause, als in den Zeiten vor Corona. In Summe verbringen nun 39 Prozent der Österreicher die Zeit zuhause.

Der Bezirksschnitt ist etwas schwächer: Nur 16 Prozent blieben am Freitag mehr zuhause. Die „bravsten“ Gemeinden im Bezirk waren zuletzt Ottenschlag (19 Prozent), Schwarzenau (17) und Echsenbach (15). Die Schlusslichter waren Grafenschlag und Langschlag mit je 9 Prozent.

Die bisherigen Maßnahmen dürften im Bezirk Zwettl gut gegriffen haben: Nach einem anfänglichen Schwung Ende März, die NÖN berichtete, verbreitet sich das Virus im Bezirk Zwettl sehr langsam. Die Bezirkshauptmannschaft Zwettl verzeichnet zum Redaktionsschluss am Montag bisher 77 positiv getestete Menschen.

Quelle: www.invenium.io/A1; Foto: eva_blanco/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

60 Gesundete, ein Todesfall

„Glücklicherweise sind in der letzten Zeit nicht viele Fälle dazugekommen“, sagt Bezirkshauptmann Michael Widermann. Eine weitere positive Nachricht: Mittlerweile sind auch wieder 63 erkrankte Zwettler gesundet. Somit sind aktuell noch 14 Menschen infiziert. „Auch die Erkrankten aus dem Zwettler Pflegeheim sind großteils wieder gesundet“, sagt Widermann. Seit dem 16. März gab es einen Corona-Toten im Bezirk Zwettl. Die Person war laut Bezirskhauptmann 75 Jahre alt.

„Die Leute zeigten sich bisher großteils verständnisvoll für die Maßnahmen und sind sehr diszipliniert“, sagt Widermann. Glücklich sei er auch, dass es im Bezirk keine großen „Brandherde“ gebe. Als Beispiel habe sich etwa ein Fall aus dem Bezirk in Wien angesteckt. Zur aktuellen Zahl der Testungen könne Widermann nichts sagen, aber: „Derzeit ist die Tendenz abnehmend.“

Widermann lobt den Zusammenhalt

Der Bezirkshauptmann lobt auch den Zusammenhalt im Bezirk: „Das Miteinander ist bei uns toll ausgeprägt.“ Auch die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft seien in den vergangenen Wochen sehr diszipliniert gewesen: „Die Arbeit läuft unter den Umständen entsprechend gut“, sagt Widermann.