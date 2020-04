Ostern, das wichtigste Fest der katholischen Kirche, muss heuer mehr oder weniger ausfallen. Priester dürfen mit maximal vier Personen die Messen feiern, den Gläubigen bleibt das Gebet zu Hause. Außer es gibt Alternativen, wie zum Beispiel in Großgöttfritz und Arbesbach.

„Wir übertragen alle Messen in der Karwoche und zu Ostern via Youtube“, gibt Pfarrer Thomas Tomski aus Großgöttfritz bekannt. Dazu wurden Links eingerichtet, die auf der Homepage der Pfarre unter www.pfarre.grossgoettfritz.at abrufbar sind. Begonnen wird damit am Palmsonntag, 5. April. Die Messe um 9 Uhr wird aus Niedernondorf live übertragen.

Auch diese Art der Übertragung der Messen wählt man in Arbesbach. Laut Pfarrer Andreas Bühringer gibt es am Palmsonntag dazu die Premiere. Gottesdienstbeginn ist um 9.30 Uhr.