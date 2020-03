NÖN: Die derzeitige Situation lässt Lebensmittelengpässe befürchten. Wie ist die Situation in Ihrem Unternehmen?

Christof Kastner: Wir haben seit 25 Jahren ein Qualitätsmanagement und darin ist ein eigenes Prozedere für Krisen verankert. Erstmals haben wir den Krisenstab mit 15 Personen eingerichtet, der ist seit 2. März aktiv. Die ersten Maßnahmen für alle Standorte sind abgearbeitet.

Wie schauen diese Maßnahmen aus?

Kastner: Es gelten verstärkte Hygienemaßnahmen. Diese reichen vom beschränkten Kontakt zwischen Mitarbeitern und Kunden, es gibt kein Händeschütteln mehr, bis hin zur verstärkten Flächendesinfektion, die Handläufe und Touchscreens beinhalten. Alls Besucher und Lkw-Lenker, die zu uns kommen, werden dokumentiert. Unsere Lkw-Lenker, die aus dem Ausland stammen, bleiben in Österreich. Für diese haben wir Quartiere bereitgestellt. Unsere Außendienstmitarbeiter besuchen nicht mehr die Kunden, sie machen ihre Arbeit über Home-Office.

Sind Lebensmittelengpässe zu erwarten?

Kastner: Es gab am 11. März eine Besprechung mit allen großen Lebenmittelhändlern. Alle sind der Meinung, dass es keine Enpässe bei der Versorgung geben wird. Vielleicht bei Einzelprodukten, wie jetzt zum Beispiel bei den Einweghandschuhen, die es nicht mehr gibt. Die Firma Felix hat ihre Produktion verstärkt. Dort wird anstatt in einer Schicht bereits in drei Schichten gearbeitet.

Welche Maßnahmen haben Sie dazu in Ihrem Unternehmen getroffen?

Kastner: Wir haben ein Krisensortiment deklariert, das 80 Artikel umfasst. Für diese Artikel wurden die Lagerkapazitäten hochgefahren, um die Versorgung weiterhin gewährleisten zu können.

Bemerken Sie Hamsterkäufe?

Kastner: Bei unseren Nah- und Frisch-Märkten gibt es seit dieser Woche vermehrte Nachfrage. Die Konsumenten kaufen auf Vorrat ein. Hamsterkäufe sind das aber nicht, eher eine längere Bevorratung.

Die Schulschließungen stehen an, wie gehen Sie damit um?

Kastner: Wir ergebe gerade bei den Mitarbeitern, wie es mit der Kinderbetreuung aussieht. Wir planen eine neue Arbeitsverteilung und möglicher Weise auch Urlaubssperren. Wichtig ist uns, dass die Mitarbeiter weiter arbeiten können, um die Versorgung aufrecht erhalten zu können. Daher bitten wir sie auch, dass die Partner, wenn das möglich ist, die Kinderbetreuung zu übernehmen.

Erwarten Sie einen wirtschaftlichen Schaden?

Kastner: Wir wissen auch nicht, was noch kommt. Wenn alle Hotels geschlossen werden, wie es in Ischgl passiert ist, dann wird es einen massiven wirtschaftlichen Schaden geben. Wir sind gut aufgestellt und machen uns jetzt viel mehr Sorgen um unsere Kunden, die die Situation schwer zu schaffen macht. Die Regierung denkt bereits um, und versucht auch für die Wirtschaftstreibenden eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Ich bin mir sicher, wenn alle halbwegs vernünftig und ruhig an die Sache herangehen, dann haben wir bis Ostern den Höhepunkt geschafft und dann wird es wieder aufwärts gehen.