Die Waldviertler Comic-Helden

Spätestens seit den Comicverfilmungen der vergangenen Jahre kennt sie (fast) jeder: Joker, der sympathische Bösewicht mit grünen Haaren und einem breiten Grinser, der regelmäßig Jagd auf Batman macht. Seine Freundin, Harley Quinn, steht ihm mit Baseballschläger bewaffnet um nichts nach.

Zwei Waldviertler, die regelmäßig in die Haut der Comicfiguren schlüpfen, sind Christof Lagler und Sandra Koiser-Lagler. Die beiden sind sogenannte Cosplayer. Dabei werden Figuren aus Mangas, Filmen oder Videospielen in Kostümen nachgestellt. „Ich beschäftige mich seit zwölf Jahren damit und bin ein großer Fan von Comics und Filmen“, erklärt Sandra im NÖN-Gespräch. Vor einigen Jahren nimmt sie Christof auf eine Comicmesse mit. „Ich bin quasi zwangsverpflichtet worden“, lacht er.

Mich hat mal ein 80-jähriges Paar gefragt, ob ich Legolas aus ‚Herr der Ringe’ bin.“ Christof Lagler Cosplayer

Gemeinsam nehmen sie als Cosplayer an Auftritten teil und gewinnen. Von da an sind die beiden vom Cosplay-Fieber gepackt. Sie gründen die „Woodquarter Cosplayer“, um sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Darunter ist mittlerweile auch das Schwesternpaar Eva und Stefanie Hackl, beide gebürtige Zwettlerinnen. Stefanies Lieblingscharakter ist Katana aus dem DC-Universum, Eva wurde bereits als Black Widow (Marvel) fotografiert.

Gemeinsam besucht die Gruppe in aufwendiger Verkleidung Comicmessen. 80 Prozent der Kostüme näht Sandra selbst: „Ich habe mindestens 50 verschiedene Charaktere daheim in Kisten sortiert“, erklärt die gelernte Malerin und Medienfachfrau.

Bei der Gestaltung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So kann auch mal eine Yogamatte als Material für eine Waffe herhalten. Am aufwendigsten waren die vier Kostüme aus der Serie „The Witcher“, die Sandra innerhalb von zwei Monaten schneidert. Beim Verkleiden muss dann alles stimmen: angefangen von der Haarfarbe des Charakters, über Accessoires bis zu den Waffen. Echte Schwerter und Äxte sind auf den Messen nicht erlaubt. Hilfe bei der Gestaltung bietet „Worbla-Thermoplastik“, die sich auf 80 Grad erhitzt verformen lässt. Der Vorteil: Das Plastik ist sehr leicht. „Das spielt auch eine Rolle, wenn man stundenlang im Kostüm rumläuft“, sagt Christof.

Wie Bekannte und Freunde auf das Hobby reagieren?

Durchwegs positiv, erklären Christof und Sandra. Auf dem Weg zu den Comicmessen kann es auch zu interessierten Blicken in der U-Bahn kommen: „Mich hat einmal ein knapp 80-jähriges Pärchen gefragt, ob ich der Legolas von Herr der Ringe bin“, sagt Christof und lacht. Als „Witcher“-Gruppe kam es für die Fantasy-Fans zu einer besonderen Begegnung: Sie zogen mit Musikern durch die Halle, bis Stargast David Bradley, der in „Game of Thrones“ Walder Frey spielt, auf sie aufmerksam wurde und sie zu sich bat.

Als Joker haben Fans auf Messen bereits 5.000 Fotos von Christof gemacht, sagt er. Das Schönste seien die strahlenden Kinderaugen, wenn er im Kostüm steckt: „Sie sehen dann die Charaktere ‚in echt‘, die sie sonst nur vom Fernsehen kennen.“