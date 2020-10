Das Coronavirus macht in Zwettl auch nicht vor der Spitalstür Halt: Aktuell befinden sich 15 Mitarbeiter aus dem Landesklinikum Zwettl als Kontaktpersonen in Quarantäne. Acht Personen aus dem Pflegebereich sowie eine Person aus dem ärztlichen Bereich wurden positiv auf Covid-19 getestet. Das bestätigte Thomas Schmallegger von der NÖ Landesgesundheitsagentur auf NÖN-Nachfrage am 15. Oktober. Die Kontaktpersonen hatten hauptsächlich im familiären Bereich Kontakt zu Coronafällen, betont Schmallegger.

Update 15. Oktober, 15 Uhr:

Die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter stieg mit Donnerstag an. Aktuell sind 13 Mitarbeiter CoV-positiv. Die Corona-Verhaltensregeln werden im Landesklinikum Zwettl laut Bernhard Jany von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur "streng eingehalten".

Aktuell werde auch ein positiv getesteter Patient im Zwettler Klinikum intensivmedizinisch versorgt. Ob die Coronafälle Auswirkungen auf den Betrieb im Spital haben?

"Es gelten die allgemeinen Corona-Verhaltensregeln (Maskenpflicht, Abstand, Händehygiene, Zugangskontrolle..), diese werden auch streng eingehalten. Wie in allen Landes- und Universitätskliniken und NÖ Pflege- und Betreuungszentren läuft auch im LK Zwettl ein kontinuierliches Screening-Programm, bei dem zwei mal pro Woche kostenlose Tests für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeboten werden", heißt es in einer schriftlichen Antwort von Schmallegger.

Update 16. Oktober, 12.30 Uhr:

Im Zusammenhang mit einem Cluster um das Landesklinikum Zwettl sind am Freitag 26 mit dem Coronavirus infizierte Personen gemeldet worden. Das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) verzeichnete zehn angesteckte Patienten und zwei erkrankte Besucher.

Laut Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur wurde auch ein weiterer Mitarbeiter positiv getestet, womit 14 Mitglieder des Personals als infiziert galten.

32 Neuinfizierungen in einer Woche

Der Bezirk Zwettl ist waldviertelweit der traurige Vorreiter in der Corona-Statistik: Bisher (Stand Donnerstag 15. Oktober) wurden 226 CoV-Fälle registriert (Waidhofen: 173, Gmünd: 162, Horn: 131). Ein wenig anders sieht es bei der 7-Tages-Bilanz aus: So kamen im Bezirk Zwettl in der vergangenen Woche 32 Neuinfizierungen dazu (Gmünd: 32, Waidhofen: 19, Horn: 12). Spitzenreiter war der 12. Oktober: An diesem Montag wurden neun Menschen im Bezirk positiv getestet.

Updates an dieser Stelle sowie in der Printausgabe der kommenden Zwettler NÖN.