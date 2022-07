Auto verkeilte sich bei Stögersbach mit Zugmaschine

Werbung

Crash beim Überholen. Ein Auto-Lenker kollidierte am Montagabend bei Stögersbach mit einer Zugmaschine mit zwei Anhängern.

Ein 21-jähriger aus dem Bezirk Gmünd war mit seinem 57-jährigen Beifahrer aus Vitis von Stögersbach Richtung Schwarzenau unterwegs. Auf Höhe der Ortstafel Stögersbach beschleunigte er zum Überholen der Zugmaschine, die mit insgesamt zehn Tonnen Roggen beladen war. Dabei stieß er allerdings gegen die Rückseite des Anhängers.

In weiterer Folge schlitterte er in einem Halbbogen weiter in Richtung des ersten Anhängerwagens, wobei er sich anschließend zwischen Zugmaschine und ersten Anhängerwagen verkeilte. Dabei riss auch die Druckluftleitung des Anhängers ab. In dieser Position kamen die Unfallfahrzeuge schließlich zum Stillstand.

Die beiden Auto-Insassen wurden beim Unfall leicht verletzt. Die Zugmaschine konnte die Fahrt fortsetzen, koppelte jedoch aufgrund der defekten Druckluftleitung einen Anhängerwagen ab. Die Fahrzeugbergung und Straßenreinigung übernahmen die Feuerwehren Schwarzenau und Stögersbach. Die B 2 musste deshalb gesperrt und der Verkehr großräumig über Vitis-Waidhofen umgeleitet werden.

