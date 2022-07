Crash nach Sekundeschlaf direkt in Schwarzenau

Werbung

Die B 2 rund um Schwarzenau entwickelte sich in den vergangenen Tagen zu einem wahren Unfall-Hotspot. Erst am Freitag kam es auf einer Kreuzung nahe Stögersbach zu einem Frontalcrash und am Montag kollidierte ein Reh bei der Ortseinfahrt Schwarzenau mit einem Motorrad. Nun ereignete sich sogar ein Unfall direkt im Schwarzenauer Ortsgebiet.

Ein 36-jähriger Tscheche war am Dienstagnachmittag Richtung Gmünd unterwegs. Am Beifahrersitz seine 33-jährige Gattin und am Rücksitz deren beide Kinder (5 und 7). Im Ortsgebiet von Schwarzenau im Ortsteil Hausbach kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die am linken Parkstreifen abgestellten Pkws. Laut Polizei hatte der tschechische Lenker einen Sekundenschlaf.

Er stieß mit der Vorderseite gegen einen parkenden Pkw, welcher in weiterer Folge gegen zwei weitere parkende Autos geschleudert wurde. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die beiden Kinder und die Ehefrau wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zwettl zur ambulanten Behandlung eingeliefert. Die Fahrzeugbergung übernahm die Feuerwehr Schwarzenau. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.

