Dach brannte In der Nacht entdeckt: Flämmarbeiten führten zu Brand in Zwettl

R und 70 Feuerwehrmitglieder wurden am 6. Oktober gegen 23 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Zwettl alarmiert. Der Hausbesitzer entdeckte am Dach, wo wenige Stunden davor von einer Firma Flämmarbeiten durchgeführt worden sind, das Feuer. Fünf Wehren waren im Einsatz