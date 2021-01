39 Floriani bei Glimmbrand in Oberneustift im Einsatz .

Zu einem Glimmbrand in einem Zweifamilienhaus in Oberneustift kam es am 7. Jänner gegen 18.45 Uhr. Die Feuerwehren Oberneustift, Groß Meinharts und Etzen waren mit 39 Mitgliedern im Einsatz.