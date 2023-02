Damals bei uns Stadtsee Allentsteig im Jahre 1930

Foto: Topothek

D amals wie heute ist der Allentsteiger Stadtsee einer der größten Schätze der Gemeinde. So wird der See auch gerne als „Juwel der Stadt“ bezeichnet. Hier zu sehen ist das Waldhaus-Buffet an der Promenade um 1930 herum. Ach könnte es doch schon wieder Sommer sein ...