Verabschiedung aus dem Regionalverband Waldviertel

Drei langjährige Vertreter des Regionalverbandes Waldviertel wurden nun feierlich verabschiedet. Josef Wiesinger, Eduard Köck und Hermann Knödlstorfer haben in ihrer langjährigen Vereinsfunktion im Regionalverband gearbeitet und bei zahlreichen Projekten mitgewirkt. Die Zusammenarbeit, auch über Parteigrenzen hinweg, war stets von Respekt und Vertrauen geprägt.

Das bestätigt auch der Regionalverbandsobmann Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner: „Die Liebe zum Waldviertel verbindet uns und treibt uns an, gemeinsam für unsere Heimat zu arbeiten. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft so gut funktioniert. Ich werde jedenfalls weiter mein Bestes dazu beitragen.“

Josef Wiesinger war seit der letzten Wahl sogar als Obmannstellvertreter tätig. Eduard Köck war als Bundesratsabgeordneter, Kleinregions- und Bürgermeistervertreter gleich durch mehrere Funktionen vertreten. Hermann Knödlstorfer hat im Regionalverband die Anliegen der NÖ Dorf- und Stadterneuerung vorangetrieben.

Die drei Verabschiedeten waren während ihrer Tätigkeit nicht nur fachlich kompetent, sondern auch menschlich eine Bereicherung für das Team des Regionalverbandes Waldviertel. Lukas Brandweiner bedankte sich bei ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünschte ihnen für die weiteren Aufgaben alles Gute. Die Nachfolger der drei Verabschiedeten stehen bereits in den Startlöchern und werden die gute Arbeit weiterführen.

