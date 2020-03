Christina Martin ist die neue Bürgermeisterin der Marktgemeinde Kirchschlag. Ihr zur Seite steht Karl Honeder als Vizebürgermeister.

In der konstituierenden Sitzung am Montag, 2. März wurden auch Johann Adam, Erich Praher und Thomas Permoser (alle ÖVP) als geschäftsführende Gemeinderäte und damit als Mitglieder des Gemeindevorstands gewählt.

Der scheidende Bürgermeister Johann Stieger eröffnete die Sitzung und übergab nach Dankesworten an den Altersvorsitzenden Johann Lagler. Dieser führte die Angelobung der Mitglieder des neuen Gemeinderats der Marktgemeinde Kirchschlag durch. Christina Martin wurde dann in geheimer Abstimmung mit dreizehn von fünfzehn abgegebenen gültigen Stimmen zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Diese übernahm den Vorsitz. In einer ersten Stellungnahme dankte sie ihrem Vorgänger Johann Stieger für seine geleistete Arbeit. 25 Jahre war er Gemeinderat und danach zehn Jahre als Bürgermeister tätig.

Bürgermeisterin will keine Parteigrenzen

Die Anzahl der geschäftsführenden Gemeinderäte wurde mit vier festgelegt und die vorgeschlagenen Personen einstimmig gewählt. Bei der Wahl des Vizebürgermeisters erhielt Karl Honeder vierzehn der fünfzehn abgegebenen gültigen Stimmen. Dem Prüfungsausschuss gehören Robert Lagler (FPÖ) als Vorsitzender, Doris Walter (SPÖ) als seine Stellvertreterin sowie August Köck (ÖVP) an. Eine „respektvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit über alle Parteigrenzen hinweg mit großem Engagement aller Beteiligten zum Wohle der Bevölkerung der Marktgemeinde Kirchschlag“ wünscht sich die neue Bürgermeisterin Christina Martin.