Zwettler Johann Resch entrann dank Rettungskette dem Tod

Werbung

Ein Brief erreichte die NÖN-Redaktion letzte Woche, der uns sehr berührt hat. Er beschreibt das Überleben des Zwettlers Johann Resch nach seinem Aorten-Riss (Halsschlagader) Mitte September. Sein Leben verdanke er einer perfekten Rettungskette, die es ihm ermöglichte, noch lebend in kürzester Zeit von Zwettl auf dem OP-Tisch im Klinikum St. Pölten zu landen.

Operiert und wiederhergestellt in St. Pölten, später ebenso großartig betreut im LKH Horn, fühlte sich Johann Resch medizinisch immer bestens versorgt. Foto: privat

Ein Wunder – wie alle seine Ärzte behaupten würden. Diesen Brief an die NÖN verfasste seine Tochter auf seinen Wunsch, er selber wäre noch zu schwach dazu. Telefonisch erreicht die NÖN Johann Resch im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, wo er sich die nächsten Wochen auf Rehabilitation befindet. Die erste Woche verbringt seine Frau Ulrike mit ihm.

„Gott sei Dank war sie dabei, als es passierte! Wenn sie nicht so rasch reagiert hätte, hätte ich keine Chance gehabt. Es kam aus heiterem Himmel“, erzählt Johann Resch (68), bis 2018 Hochschullehrer an der pädagogischen Hochschule in Krems. „Ich war immer stolz darauf, dass ich keine Medikamente nehmen musste, Sport gemacht habe und mich gesund ernährt habe. Und dann kommt das plötzlich.“

Dieser Brief sei ihm ein Bedürfnis gewesen, diese Leute, die sein Leben gerettet und ihr „Letztes“ gegeben hätten, öffentlich zu loben. „Lebensretter Rettungskette“ ist der Titel. „Es wird immer so viel geschimpft über die medizinische Versorgung“, sagt Resch. „Das ist nicht so! In so einem Notfall gibt es keine zwei Klassen, der Einsatz und das Engagement ist schon sagenhaft“, betont er.

Schnelle Hilfe: Jede Minute hat gezählt

Er habe am Tag zuvor noch Tennis gespielt, sich wohlgefühlt. „Nach einem fröhlichen, lauen Herbsttag im Garten ging Resch ins Haus“, heißt es in dem Brief. Plötzlich bekam er ein heftiges Brennen in der Brustgegend, lief rotblau im Gesicht an und schwitzte stark, lag kurz darauf reglos auf dem Boden. Ehefrau Ulrike schaffte mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, dass er sein Bewusstsein wieder erlangte. Die Tochter und deren Partner, die im Haus wohnen, riefen die Rettung, diese sei in etwa 15 Minuten da gewesen.

Erinnern kann sich Johann Resch an all das und die folgenden Wochen nicht, er wisse das alles nur aus Erzählungen seiner Familie. „Plötzlich macht man die Augen zu, und wenn man sie wieder aufmacht, liegt man in einem Bett und die Ärzte schwirren herum. Die Ärzte haben gemeint, wenn ich das überstehe, dann kann ich meinen zweiten Geburtstag feiern.“

Per Hubschrauber sei er ins LKH St. Pölten gebracht worden, dort habe der Chirurg schon auf ihn gewartet und ihn fünf Stunden lang operiert. Nach zwei Monaten und vier Tagen im Bett habe er Muskelschwund, vor zwei Wochen wieder die ersten Schritte mit einem Physiotherapeuten gemacht. „Ich will aufmerksam machen, dass es auch Positives gibt, nicht nur Kriege, und wir sollen nicht verzagen, wir leben eh nicht so schlecht – ich glaube an unsere Medizin.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.