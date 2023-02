Dankeschön per Faschingskrapfen

Vollbild

FB

Die Krapfen für die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Zwettl verteilen Markus Füxl, Lisa Ottendorfer, Marlene Grünstäudl und Stadtamtsdirektor-Stellvertreter Werner Siegl. In der Cafeteria in Schloss Allentsteig nahmen TÜPl-Kommandant Herbert Gaugusch, Mario Lauter, Michael Bruckner, Patrick Schmid, Jonas Schulner und Jonas Hohl Krapfen entgegen, die im Team auf Schloss Allentsteig verteilt wurden. Die NÖN-Krapfen langten rechtzeitig zum 30-jährigen Rot-Kreuz-Dienstjubiläum von August Haderer (rechts) ein. Es freuten sich auch Franz Thaler, Manfred Ehrgot, Stefan Krapfenbauer und Manfred Fischer. Danke auch an Bezirkspolizeikommandant Rudolf Mader, der die NÖN-Krapfen für die Diensthabenden des Tages übernahm. Die Feuerwehren sorgen für tolle Fotos für unsere Berichterstattung. Danke an Bezirksfeuerwehkommandant Ewald Edelmaier und Stellvertreter Karl Kainrath, die wir in der neuen Alarmzentrale besuchen. Bezirkshauptmann Markus Peham, Melitta Schnabl, Iris Palmetzhofer und Michaela Hiemetsberger verteilen die Krapfen an das gesamte Team der Bezirkshauptmannschaft. Bürgermeister Christian Laister übernahm die Krapfen für die Kollegen im Stadtamt Großgerungs. Danke für monatlich übermittelte Zahlen, Daten und Fakten von AMS-Zwettl-Leiter Kurt Steinbauer, im Bild mit Kollegin Lisa Hofstetter. Claudia Waldhör vom Bürgerbüro der Stadtgemeinde Allentsteig freut sich über den Krapfen zur Kaffeejause.

1 /9