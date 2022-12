Bezirk Zwettl: Riesen Schritte in die Zukunft

Werbung

Bald ist es so weit: Das größte Glasfaser-Projekt des Bezirkes, sogar auch Niederösterreichs, wird im kommenden Jahr viel Bewegung bringen. Rund 70,4 Millionen Euro wird es kosten, zehn Gemeinden werden davon profitieren. Das zu vernetzende Gebiet von zirka 500 Quadratkilometern betrifft etwa ein Drittel der Gesamtfläche des Bezirkes (1.400 Quadratkilometern und 24 Gemeinden).

Herbert Stadlmann leitet zwei Großprojekte im Bezirk. Foto: S. Eder

Energie- und Glasfaserprofi Herbert Stadlmann (Echsenbach) wurde Geschäftsführer der eigens für dieses Vorhaben gegründeten GmbH, zweiter Geschäftsführer ist Rechtsanwalt Franz Eckl aus Zwettl. 15.000 Einwohner des Bezirkes erhalten die Chance, in Zukunft durch Glasfaseranbindung beste Arbeitsbedingungen via Internet zu haben. 8.500 Anschlüsse sind bisher geplant.

„Diese Zahl wird sich in den nächsten drei Jahren der Projektdauer noch verändern, wenn etwa ein neues Baugebiet entstehen würde“, blickt Stadlmann in die Zukunft. „Das Projekt ist eine riesige Chance. Das Netz umspannt die Gemeinden Altmelon, Arbesbach, Bärnkopf, Groß Gerungs, Langschlag, Martinsberg, Rappottenstein, Schönbach, Bad Traunstein und der westliche Teil der Gemeinde Zwettl, vorrangig Marbach am Walde und Schloß Rosenau. „Diese Gemeinden mit Glasfaser auszustatten, ist die teuerste Region in ganz Niederösterreich, das kann nur über so ein Projekt abgewickelt werden“, weiß Stadlmann.

Infoveranstaltungen für die Bewohner im Frühjahr

Das Projektvolumen wurde mit einer Summe von über 70,4 Millionen eingereicht, die sich zu einem großen Teil über Bundesförderung, einen Teil Landesförderung und einem geringeren Teil aus Eigenmitteln der zehn Gemeinden, die Anteilseigner der GmbH sind, zusammensetzt. Bei Infoveranstaltungen sollen die potenziellen Kunden die unterschiedlichen Netz-Anbieter und deren Angebote kennenlernen. Mindestens 40 bis 50 Prozent der Haushalte in den Gemeinden sollten sich für einen Anschluss entscheiden. Stadlmann: „Glasfaser ist eine wesentliche Infrastruktur, ich verhindere Abwanderung und im Gegenteil erzeuge ich sogar Zuzug, denn diese ursprünglich benachteiligte Region, die so viele Vorteile der Natur bietet, kann dann von vielen beruflich genutzt werden. Mit Glasfaser ist das Arbeiten praktisch uneingeschränkt möglich.“

Herbert Stadlmann ist seit Monaten auch dabei, die größte erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) des Waldviertels zu etablieren. Diese wird Haushalte und Firmen in der Kleinregion „Herz des Waldviertels“ mit Energie versorgen. Energielieferanten aus der Region werden Energie liefern. Darüber hinaus können Haushalte, die an den Umspannwerken Waidhofen, Japons und Zwettl hängen, ebenfalls Mitglieder dieser Energiegemeinschaft werden. Kurz vor dem Ausschicken der Verträge an mittlerweile 100 Mitglieder gibt es aber Schwierigkeiten.

EEG: Verzögerung durch Lücke in neuem Gesetz

Stadl-mann: „Die Umstände der stark schwankenden Energiepreise sowohl beim Einspeisen als auch bei Abnahme verunsichert die Leute. Zudem hat jetzt Ministerin Eleonore Gewessler die Energiepreisbremse beschlossen, das heißt, dass man eine Preisstütze bei einem Energie-Preis über 10 Cent bekommt. Dabei wurden aber die Energiegemeinschaften vergessen. Das hat uns die EZN, unser Partner, mitgeteilt.“ Die EZN habe diesbezüglich schon an verschiedenen politischen Stellen interveniert, damit dieses Gesetz repariert wird. „Die Empfehlung der EZN lautet, wir sollen noch zuwarten mit den Verträgen mit den Bürgern, weil sonst eventuell ein Nachteil für unsere Mitglieder entstehen könnte. Wir hoffen, dass dieses Problem aber kurzfristig geklärt ist“, so Stadlmann.

Gemeinden rüsten sich für Blackout

Nach und nach rüsten sich die Gemeinden für ein drohendes Blackout. In der Gemeinde Gutenbrunn steht ab sofort ein leistungsfähiges Notstromaggregat zur Verfügung. Stationiert ist dieses 36 KW starke Aggregat im Feuerwehrhaus und wird in erster Linie der Versorgung einer Einsatzzentrale und Erstanlaufstelle für die Gemeindebürger bei einem Blackout dienen. Die Feuerwehr und die Gemeinde sind somit für diverse mögliche Szenarien bestens vorbereitet. Das Aggregat wurde von der Feuerwehr, der Marktgemeinde Gutenbrunn und dem Landesfeuerwehrverband NÖ finanziert.

