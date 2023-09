Peter Härtling und Zwettl – Nachprüfung einer Erinnerung

In diesem Jahr geht „Das Land liest“ – eine Kooperation von Treffpunkt Bibliothek, Archiv der Zeitgenossen und Literaturhaus NÖ – in die dritte Auflage. In der Zeit vom 19. bis zum 29. September sind an insgesamt 17 Standorten in Niederösterreich Bibliotheken Austragungsort für literarische Gustostücke, für Lesungen und moderierte Gespräche.

Eine Rückschau bietet am 27. September in der Stadtbücherei Zwettl anrührende und intensive Einblicke in die Lebenslinien von Peter Härtling.

Peter Härtling, 1933 in Chemnitz geboren, arbeitete ab 1974 als freier Schriftsteller. Während des Zweiten Weltkriegs zog die aus Chemnitz stammende Familie nach Olmütz, von dort 1945 weiter ins niederösterreichische Zwettl, wo der junge Peter den Einmarsch der Roten Armee erlebte. In seinen autobiografischen Romanen „Zwettl“ (1973), „Nachgetragene Liebe“ (1980), „Der Wanderer“ (1988) und „Herzwand“ (1990) setzt er sich immer wieder mit seiner Zeit in Zwettl, die eine Zäsur in seinem jungen Leben darstellt – er hat seinen Vater verloren und die Auswirkungen einer Vergewaltigung seiner Mutter führt diese 1946 in den Selbstmord – auseinander. Bereits als junger Mann tritt Härtling entschieden gegen den nach wie vor gut in der Gesellschaft verwurzelten braunen Bodensatz auf. Peter Härtling verstarb 2017. Er gehörte zu den wichtigsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart, zu dessen umfangreichen Werk Gedichte, Erzählungen, Romane, Kinderbücher, Essays und Reden zählen; Auswahl: „Eine Frau“ (1974), „Theo“ haut ab (1977), „Briefe an die Kinder“ (1986) und „Leben lernen“ (2003). 2015 erschien sein letzter Roman „Verdi – Ein Roman in neun Fantasien.“ Die Gesamtausgabe seines Werks ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch lieferbar. Im Herbst erscheint „An den Ufern meiner Stadt. Späte Gedichte.“

Der Lyriker und Romancier Christoph W. Bauer hat sich mit dem autobiografischen Werk Peter Härtlings befasst und spricht darüber mit dem Kulturjournalisten und Moderator Stefan Gmünder.

Informationen zu allen Veranstaltungen unter: daslandliest.at oder 02732 7288.