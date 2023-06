Black Devil und Greenwashing in Ottenschlag

850 Besucher waren bei den vier Aufführungen von 14. bis 16. Juni dabei. Dreizehn Schüler hatten mit Unterstützung ihrer Lehrer das Musical selbst entwickelt, spielten alle Instrumente, sangen und tanzten. Sie boten Leistungen auf hohem Niveau, welche für diese Altersgruppe erstaunlich sind. Diese ausgezeichneten Ergebnisse verdanken die Jugendlichen ihrem Einsatz, den aufwendigen und langen Vorbereitungen sowie der Unterstützung durch ihre Lehrer.

„Seit 35 Jahren spielen wir zum Schulschluss ein Musical“, betonte Schulleiterin Alexandra Jäger in ihrer Begrüßung. 1988 wurde mit dem „Musical“ die erste Aufführung durchgeführt. Die langjährige Erfahrung hilft natürlich in der Umsetzung mit. Die technische Ausrüstung hat sich seither wesentlich verändert und verbessert. „Auffallend ist, dass sich die Charaktere in den einzelnen Rollen widerspiegeln, weil die Schüler die Stücke selbst entwickeln“, meinte Jäger.

Während einer Umwelt-Demo wird Nora entführt. Nach Langem Suchen führt die Spur schließlich zu einer Konzern namens „Black Devil“ in London, der mit seinen Firmen „Greenwashing“ betreibt. Stationen der Suche sind Sizilien, Argentinien und London. Mit Hilfe eines Detektivunternehmens und der Polizei finden die Freunde Nora und können sie befreien.

Beim Musical „Black Devil“ kommen Musikstücke von Quincy Jones, Josh, Vance Joy, Nena, Rosa Linn, Magici, ABBA, Super-Hi und Neeka, Keane und Andreas Bourani zur Aufführung. Die Besonderheit ist, dass die Schüler selbst die Instrumente spielen, live singen und nach einer aufwendigen Choreographie tanzen. Fast jeder Jugendliche ist dabei abwechselnd als Instrumentalist, Sänger und Tänzer tätig.

Die Begeisterung der Zuschauer war fast ebenso groß wie die Freude der Akteure, die sich zum Abschluss bei ihren Lehrern und Helfern bedankten.