Jasmin Haider-Stadler ist Vorsitzende der AWA und rund um den "Tag des Österreichischen Whiskys" stellt auch die Destillerie Haider ihre neuen Abfüllungen vor. Das Highlight ist wohl die streng limitierte Abfüllung aus dem ersten Fass, das je in der mehr als 25-jährigen Geschichte des Betrieben — und in Österreich — befüllt wurde. „Das erste Fass wurde 1995 mit Whisky aus unsere Destillerie gefüllt und hat eine lange Reise hinter sich. Im Laufe der Jahre wurde das Fass — ein Single Cask mit nur 56 Litern — bereits drei Mal mit destilliertem Getreidebrand befüllt. Die letzte dieser Abfüllungen ist nun in die Flasche gekommen“, erzählt CEO Haider-Stadler. Der No1 Single Malt J.H. 15 ist aus 100 Prozent Gerstenmalz, hell geröstet und für 15 Jahre im Fass gereift. Die Abfüllung ist mit 45 Flaschen streng limitiert, persönlich handsigniert von Johann Haider und mit Nummern versehen. Die Halblieterflaschen sind um 111 Euro erhältlich.

In die Jahre gekommen sind auch die Abfüllungen des Original Rye Whisky J.H. 15 (aus Roggen- und Gerstenmalz) und des Rye Malt J.H. 15 (aus hell geröstetem Roggenmalz), die 15 Jahre im Fass aus heimischer Eiche gereift sind. Die 0,7 Liter flaschen kosten jeweils 75 Euro. Seit letztem Herbst hat die Destillerie auch einen Blended Malt Whisky im Programm, um 59 Euro. Die Produktlinie RARE Selectionen zeichnen sich durch eine besondere Lagerung in gebrauchten Süßweinfässern aus. Beim RARE Blended Malt J.H. werden diese besonderen Abfüllungen in einer Komposition vereint.

Am 14. August wird in der Destillerie Haider der „Tag des Österreichischen Whiskys“ zudem mit einer geführten Tour um 10.30 sowie um 14.30 und einem Open Tasting begangen, bei dem auch alle Abfüllungen der AWA Mitgliedsbetriebe verkostet werden können. Infos: austrian-whisky.at