Neuer Podcast: „A Woidviertler, drei Leit“

„A Woidviertler, drei Leit“ ist das Thema eines Podcasts, bei dem sich die Moderatoren Carlos und Pascal von 2:tages:bart auf eine Reise durch das Waldviertel begeben. Bei Gesprächen mit echten Waldviertler Persönlichkeiten ergeben sich spannende Geschichten. Der Podcast www.waldviertel.at/podcast ist eine der neuen Aktivitäten von Waldviertel Tourismus, die beim Netzwerktreffen am 23. November bei Waldland in Oberwaltenreith vor 140 Partnern aus dem Tourismusnetzwerk vorgestellt wurden. Das Netzwerktreffen bot den Vertretern der Betriebe und den Netzwerkpartnern viel Möglichkeiten zum direkten Austausch.

Waldviertel Tourismus-Geschäftsführerin Kristiane Spiegl sprach über Schwerpunkte der touristischen Arbeit 2023. „Die Nächtigungszahlen sind wieder im Aufwärtstrend, und die Vorausschau auf das kommende Jahr ist vielversprechend“, so Spiegl. Schwerpunkte sollen in den Bereichen Kulinarik und Kultur gesetzt werden. Ziel sei die Entwicklung starker Leitangebote, die für das Waldviertel stehen und den Tourismus in der Region in den kommenden Jahren weiter stärken werden. Bei diesem Treffen wurde auch der neue Waldviertler Tourismuskatalog vorgestellt.

