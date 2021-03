Sein ganzes Leben schon von der Musik begeistert, ist Devon Graves wieder mit seiner ersten Band unterwegs. Mit der NÖN sprach der Musiker über seine Arbeit und darüber, wie es ihn von Amerika bis nach Allentsteig verschlagen hat.

Devon Graves wuchs in San Diego (Kalifornien) auf und war immer schon von Musik umgeben. Sein Stiefvater ist Musiker und auch sein Vater, mit dem er aber kaum Kontakt hatte, ist Sänger. „Es waren immer Instrumente im Haus“, erzählt Devon. Die Liebe zur Musik startete für ihn vor allem beim Musikhören. Besonders Songs aus den 50er Jahren hatten es ihm als Kind angetan. Im Alter von etwa elf Jahren fing Devon an, Gitarre zu spielen. „Ich lernte Musik nach den Gehör“, erzählt er. Der Musiker wollte heimlich üben und seinen Stiefvater dann damit überraschen. „Ich kannte aber nur drei Akkorde. In einem Lied kam dann ein vierter vor, also musste ich nachfragen“, schmunzelt er.

Etwa ein Jahr später begann er, Unterricht bei einem Rock-Musiker zu nehmen. Dafür brauchte er eigentlich eine elektrische Gitarre. „Da ich keine hatte, habe ich elektrische Saiten auf meine akustische Gitarre gegeben“, berichtet Devon. Mit 13 Jahren erhielt er schließlich seine erste elektrische Gitarre. „In meiner Highschoolzeit spielte ich einfach in meinem Zimmer und schrieb Songs“, erinnert sich der Musiker.

Psychotic Waltz sind wieder vereint

Danach ging es los mit der Band, mit der er im vergangenen Jahr nach langem wieder ein neues Album herausgebracht hat: Psychotic Waltz. „1990 haben wir damit angefangen, durch Europa zu touren“, erzählt Devon Graves. Konnten sie in Amerika nie so ganz ihre Fanbase finden, gab es hierzulande eine Szene für die Musik im Metal-Stil.

1997 löste sich Psychotic Waltz auf. Devon hatte in Österreich jemanden kennengelernt und zog nach Wien. Er gründete hier 2001 die Band Deadsoul Tribe, mit der er auch durch Europa tourte. „Vor allem in Deutschland, aber auch in Wien hatten wir gute Shows“, erzählt Devon. Die Band löste sich aber schließlich 2009 wieder auf. Alle Fans von Psychotic Waltz können sich dafür freuen, denn die Bandmitglieder haben sich wieder zusammengetan. „Die Band war etwas Spezielles und wurde nie vergessen. Uns wurde immer mehr Geld für einzelne Shows geboten“, berichtet Devon. So schloss man sich 2011 wieder zusammen. Da die Aufnahmemöglichkeiten mittlerweile besser sind, kann Devon bequem von Allentsteig aus an Songs arbeiten. In seinem Haus hat er sich dafür auch ein Studio eingerichtet.

Seither war Devon mit Psychotic Waltz wieder auf einigen Tours. Erst diesen Februar kam aber das neue Album unter dem Titel „The God-Shaped Void“ heraus. „Das hat ewig gedauert zu schreiben“, meint Devon. Die Arbeit scheint sich aber ausgezahlt zu haben, denn man landete damit sogar in den Charts, in Österreich unter den Top-Zwanzig und in Deutschland sogar auf Platz neun. Für 2020 hätte man wieder einige Angebote für Konzerte und Festivals gehabt. Corona machte dem natürlich einen Strich durch die Rechnung. „Aber ich bin ein Optimist und versuche das Beste aus der Zeit zuhause zu machen“, meint Devon. Sein Leben gestaltet sich während dem Lockdown auch gar nicht so anders als sonst, davon abgesehen, dass er nicht auftreten kann, immerhin kann er in seinem Studio arbeiten. Derzeit arbeitet er an einer Dokumentation über die Entstehung des neuen Albums.

Für so eine Tour ist Devon übrigens eine Zeit von etwa zwei Wochen bis zu einem Monat weg. „Ein Monat war schon das längste“, sagt er, und verrät: „In den ersten zwei Wochen liebe ich es. Dann wird es anstrengend.“ Kann er sich dann zuhause wieder von der Tour erholen, sei er aber auch schnell wieder fit für die nächste. Psychotic Waltz wolle in diesem Jahr versuchen Konzerte nachzuholen, die 2020 ausfallen mussten. „Ich bin aber nicht sicher, ob das passieren wird. Das kommt auf die Reisebestimmungen an“, meint Devon.

Neue Heimat in Allentsteig gefunden

Seit zehn Jahren lebt Devon Graves nun mit seiner Frau Genia Lackey in Allentsteig. Von Wien aus zogen sie zuerst nach Herzogenburg, ins Waldviertel verschlug es sie vor allem wegen dem Haus, das sie hier kaufen konnten. „Die Nachbarn sind sehr nett“, sagt Devon, dennoch würden sich nur wenige die Mühe machen, die beiden wirklich kennenzulernen. „Vielleicht repräsentieren wir für die Allentsteiger Veränderung“, meint Devon, der mit Genia auch den Verein „Wings“ aufgebaut hat. Die beiden haben sechs Kinder, zwei brachte Genia zudem bereits in die Beziehung mit. Langweilig wird es also auch im Lockdown nicht.