Wer hat die Groß Gerungser Prangerkugel gestohlen?

Zwischen 20. Juni und 3. August ist laut Polizei diese Steinkugel, die sich vor dem Pranger aus dem 18. Jahrhundert befunden hat, gestohlen worden. Die Stadtgemeinde Groß Gerungs geht von diesem Zeitrahmen aus. „Wir hatten am 17. und 18. Juni unser Stadtjubiläum. Auf einigen Bildern von diesem Fest ist diese Kugel noch zu sehen. Am 3. August ist mir und auch anderen Personen aufgefallen, dass die Kugel fehlt“, erklärt Bürgermeister Christian Laister. Wenige Tage später wurde auf der Homepage der Gemeinde von diesem nicht alltäglichen Diebstahl berichtet. Man bat auch um Hinweise und der oder die unbekannten Täter wurden aufgefordert die Prangerkugel zurückzugeben. „Da es bis jetzt keine Reaktion darauf gab, haben wir jetzt Anzeige erstattet. Die Polizeiinspektion Groß Gerungs hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, diese werden unter 059133-3474 entgegen genommen.

„Wir hoffen, dass wir die Prangerkugel wieder zurück bekommen. Sie hat ja keinen materiellen Wert, jedoch ist der ideelle Wert für unsere Stadt sehr hoch. Diese Kugel hängt schon Jahrhunderte an diesem Platz“, betont Bürgermeister Laister.

Die Prangersäule wird auch auf der Homepage der Stadtgemeinde Groß Gerungs beschrieben: „Aufgebaut auf einem kreisrunden, zweistufigen Untersockel steht die kurze toskanische Säule auf einem prismatischen Postament. Auf dem Kapitell ist ein keulenförmiger Baluster mit eiserner Spitze aufgebaut. Am oberen Teil der Säule hängt an einem Eisenhaken ein Steingewicht mit einer Eisenfessel - die jetzt entwendete Prangerkugel. Am Kapitell befindet sich ein Eisenring mit einem Träger zum Aufstecken des Schwertes, des Zeichens der Gerichtsbarkeit. Die Prangersäule selbst ist längst nicht mehr die ursprüngliche aus dem Jahre 1460, sie dürfte in ihrer heutigen Form vielmehr erst um 1600 aufgerichtet worden sein. Die jetzige Prangersäule stand vermutlich bis zur Neugestaltung des Marktplatzes 1904 inmitten desselben gegenüber der Sparkasse.