Nach Groß Gerungs eröffnete das Lagerhaus Zwettl zwei weitere Genussläden in Zwettl und in Schweiggers.

Bei der Eröffnung des Zwettler Genussladens, der im Eurospar seinen neuen Platz gefunden hat, begrüßte Direktor Hans Bayr die Gäste und dankte seinem Marktleiter Franz Notz, der die Genussläden erfolgreich in das Waldviertel brachte.

In Groß Gerungs laufe der Verkauf bereits an, betonte Hausherr Bayr. „Es passt perfekt zu unserem Mitgliederauftrag und ist eine schöne Aufgabe, die Produzenten aus der Landwirtschaft mit den Konsumenten zu verbinden“, freute sich der Lagerhausdirektor.

Genuss aus der Region mit Zertifikat gesichert

Bürgermeister Herbert Prinz betonte die Wichtigkeit des Lagerhauses Zwettl für die Stadtgemeinde und die gesamte Region, alleine aufgrund der höchsten Mitarbeiteranzahl von rund 1.000 Personen. Er beglückwünschte die Lagerhausverantwortlichen für die Etablierung der Genussläden im Bezirk, denn „wenn es die Steirer zusammenbringen, bringen wir das in Niederösterreich schon lange zusammen“, betonte der Bürgermeister und wünschte dem Projekt alles Gute.

Die Genuss Region Österreich-Obfrau Margareta Reichsthaler war vom Erfolg ebenso überzeugt, denn genauso wie in der Steiermark wäre das Waldviertel mit einer reichen Palette an regionaler Kulinarik ausgestattet. Vor 15 Jahren wurde die Genuss Region gegründet. „Wir haben damals schon erkannt, dass der Konsument zwar die Produkte der Direktvermarkter kaufen möchte, aber dafür nicht 20 Bauernhöfe anfahren will“, betonte Reichsthaler die reiche Palette von fast 1.000 Produkten, die mehr als 40 zertifizierte Vermarkter anbieten.

"Rund 90 Prozent der Artikel sind aus der unmittelbaren Region“Marktleiter Notz

Es dürfen dabei nur Produzenten mitmachen, die das Zertifikat von „Gutes vom Bauernhof“ oder von der „Genuss Region Österreich“ erlangen konnten. „Verena Weissinger betreut den Genussladen in Zwettl. Rund 90 Prozent der Artikel sind aus der unmittelbaren Region“, zeigte sich auch Marktleiter Notz stolz auf über ein halbes Jahr Arbeit, welches das neue Projekt kostete. Einige Waren, die es in der Region so nicht gibt, ergänzen das Sortiment. Die landwirtschaftlichen Direktvermarkter bestimmen dabei den Preis ihrer Lebensmittel selbst, das Lagerhaus übernimmt nur den Verkauf.

Bei der Eröffnung in Zwettl umrahmte die zweite Klasse des Kollegs für Elementarpädagogik (Kindergarten) den Festakt, dem auch Direktor Gerhard Schenk und Gabriele Doppler von der Genussschule HLW Zwettl beiwohnten. Lehrerin Wilma Nagl kreierte dafür eine schmackhafte Genuss Regions-Torte aus den beliebten Waldviertler Leitprodukten Erdäpfel, Graumohn und Kriecherl.