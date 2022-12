Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Zwettl

Werbung

Flurbrand am TÜPl Allentsteig führte zu Großeinsatz der Feuerwehren

Der Flurbrand Ende März am TÜPl Allentsteig konnte nur durch Unterstützung von 17 Freiwilligen Feuerwehren der Region in Schach gehalten werden. Rund 240 Feuerwehrmitglieder und natürlich viele Personen vom Bundesheer bildeten Wasserstraßen, damit sich die heranrollenden Feuerwalzen nicht noch weiter ausbreiten konnten. Das Feuer entstand bei einem Artilleriemanöver im militärischen Sperrgebiet. Das dortige Vorkommen von Blindgängern machte die Feuerbekämpfung schwer, denn dieses Gebiet darf zum Schutz der Menschen auf keinen Fall betreten werden. So wurde von Wegen aus gelöscht und die Fluren eingewässert. Bauern aus der Region halfen zusätzlich und brachten in ihren Güllewagen Löschwasser zu den Einsatzkräften.

Beim Löschen des großen Flurbrands Ende März am TÜPl Allentsteig halfen 17 Freiwillige Feuerwehren mit rund 240 Mitgliedern bei der Bekämpfung des Feuers. Foto: Freiwillige Feuerwehr zwettl

Zu den Hintergründen. Am 26. März, 10.45 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Brand am TÜPl gerufen. Durch die Manöver am TÜPl würden im militärischen Sperrgebiet immer wieder Brände entstehen, die von der TÜPl-eigenen Feuerwehr gelöscht werden. Die Situation Ende März war aber neu. Es herrschte trockenes Wetter und auf dem Areal eines abgeholzten Waldgebietes (Borkenkäferbefall) stand viel hohes, abgestorbenes und trockenes Gras, auch Totholz. Dies war der Grund, warum sich das Feuer so rasch ausbreiten konnte. Das Löschen war aufgrund des Betretungsverbotes des Sperrgebietes nur von Wegen aus möglich. Die regionalen Feuerwehren waren rund 35 Stunden im Kampf gegen das Ausbreiten des Feuers tätig, bis am Sonntag, 27. März die Wehren entlastet wurden und das Bundesheer die Brandwache und das Löschen aufkeimender Glutnester übernahm.

Menschen wurden nicht verletzt, einige Tierarten trotzten dem Feuer. Da sich das Feuer auf den Fluren ausbreitete, aber nicht die hohen Bäume erklomm, brütete ein Seeadlerpärchen unbeeindruckt im Waldbrandgebiet in seinem Nest. Zwei junge Seeadler waren der Erfolg ihrer Ausdauer.

Die neu gewonnenen Erkenntnisse fließen am TÜPl Allentsteig nun in weitereichende Brandschutzmaßnahmen ein:

Es werden großflächig Brandschutzstreifen angelegt.

50.000 Bäume wurden am TÜPl ausgepflanzt. Diese werden schon in zehn bis 15 Jahren ein dichtes Blätterdach bilden und Bodenbewuchs vermeiden. Dieser Wald besteht zum Großteil aus Laubhölzern, die im pannonischen Klima gezogen wurden und einer weiteren Klimaerwärmung trotzen sollen.

Die TÜPl-eigene Feuerwehr wird mit zusätzlichen drei splittergeschützten Löschfahrzeugen ausgerüstet.

Geschäftsführerwechsel bei Destination Waldviertel

Mit Jahresbeginn übernahm die Geschäftsführung der Destination Waldviertel Peter Sigmund. Zuvor war er 15 Jahre lang bei der Destination Donau NÖ. Nach wenigen Monaten in seinem neuen Amt, fällt Peter Sigmund krankheitsbedingt auf unbestimmte Zeit aus und die Destination Waldviertel mit Sitz in der Stadt Zwettl war vorübergehend führungslos. So wurde im Juni dieses Jahres ein Sicherheitsnetz gebildet und eine zweite Geschäftsführerin wurde mit Kristiane Spiegl bestellt, die mindestens bis zu seiner Rückkehr die Agenden der Destination leiten wird.

Kristiane Spiegl wurde im Juni zur zweiten Geschäftsführerin der Destination Waldviertel. Foto: privat

Kristiane Spiegl ist bei der Niederösterreich-Werbung im Beteiligungsmanagement federführend tätig und wurde nun für die Aufgaben im Waldviertel freigespielt. Sie weist langjährige Projekterfahrung im Tourismusnetzwerk Niederösterreich sowie in der Zusammenarbeit mit den Destinationen vor.

Ansturm auf einzige PCR-Teststraße im Waldviertel durch Omikron-Welle

Im Spitzenfeld der landesweiten 7-tages-inzidenz lag der Bezirk Zwettl in der ersten Februarwoche. Das, und auch die Tatsache, dass es zu diesem Zeitpunkt nur eine einzige behördliche PCR-Teststraße im Waldviertel in der Stadt Zwettl gab, ließ den Straßenverkehr durch die Stadt nahezu zum Erliegen kommen. 700 Nasenabstriche und manchmal mehr musste das medizinisch ausgebildete Personal des Roten Kreuzes durchführen, die zu testenden Personen warteten bis zu zwei Stunden lang in ihren Autos, dass sie drankommen. Für die Tester war dies eine enorme Herausforderung bei winterlichen Wetterverhältnissen.

Rund 700 Nasenabstriche wurden in der behördlichen PCR-Teststraße pro Tag während der Omikron-Welle abgenommen. Foto: Sonja Eder

Die Stadt reagierte schnell und schuf ein Umleitungs- und Einbahnensystem, damit der Verkehr durch die Stadt wieder fließen konnte.

Zudem reagierte auch das Land schnell und errichtete am Gelände beim Sportplatz Edelhof eine zweite behördliche PCR-Teststraße, die Gurgeltests durchführte. In der ersten Woche wurden diese Testproben von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes entgegengenommen. Fast 1.000 Proben pro Tag wurden in den folgenden Wochen in den zwei behördlichen Teststraßen in Zwettl abgenommen. Nachdem sich Wochen später die Infektionszahlen beruhigt hatten und der Ansturm kleiner geworden war, wurde die Teststation am Edelhof wieder geschlossen.

Großbaustelle "Oberer Ortsteich"

375.000 Euro investiert die Gemeinde Ottenschlag in die Sanierung des Oberen Ortsteiches und der Gestaltung des Freigeländes. Dabei sollen der Ortsteich und das gesamte Umgebungsareal im Bereich von Freizeitzentrum, Kinderspielplatz und Sportanlagen saniert werden. Zukünftig soll dieses Freizeitareal als gesundheitstouristisches Angebot, Erholungsraum und sozialer Treffpunkt für alle Generationen wahrgenommen und beworben werden. Die komplette Fertigstellung soll im Frühling 2024 abgeschlossen sein.

Der Obere Ortsteich wird saniert. Ein Freiraum wird entstehen, der gesundheitstouristisch beworben werden soll. Foto: Dieter Holzer

Wichtiger Schritt in Trinkwasser-Sicherheit

Trinkwasser fließt nun von Weitra bis Rastenfeld. Der erste Abschnitt der EVN-Trinkwasser-Versorgungsleitung im Waldviertel wurde abgeschlossen. Bis 2025 ist der Anschluss an das Brunnenfeld in Grunddorf geplant.

Der 24 Kilometer lange Bauabschnitt sichert die Zukunft der Trinkwasserversorgung in der Stadtgemeinde Zwettl und nun auch jene von Rastenfeld (Bezirk Krems). Der bestehende Wasserversorgungsring um Zwettl wurde bei Niederstrahlbach verbunden, so fließt nun Trinkwasser aus dem Brunnengebiet im Nord-Westen (Raum Weitra) über Zwettl weiter in den Bezirk Krems.

Feierten die Fertigstellung des Wasseranschlusses: Der Leiter der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft Harald Hofmann, Waldhausens Bürgermeister Christian Seper, EVN-Projektleiter Markus Eschelmüller, Lichtenaus Orts-Chef Andreas Pichler, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Rastenfelds Bürgermeister Gerhard Wandl, Zwettls Bürgermeister Franz Mold, Karl Schwarz (Brauerei), Franz Dinhobl (EVN-Wasser), Stefan Szyszkowitz (EVN) und Raimund Paschinger (EVN). Foto: Franz Pfeffer

Erstes Ganzjahres-Profitheater etablierte sich im Bezirk Zwettl

Mit der Premiere der Boulevardkomödie „Das perfekte Desaster Dinner“ von Michael Niavarani hat die erste Spielsaison Anfang Jänner dieses Jahr im in der neu etablierten Waldviertler Kammerbühne begonnen. Michael Mittermeir, der Obmann der Kulturinitiative Ottenschlag (KIO) und gleichzeitig Intendant, freute sich über die zahlreichen Prominenten und Ehrengäste bei der Premiere. „Heute ist ein großer Tag für unsere Gemeinde, denn der kulturelle Wert dieser Bühne geht weit über die Grenzen der Region hinaus“, sagte Bürgermeister Paul Kirchberger. „Wir haben 1,1 Millionen Euro investiert um einen Mehrwert für den gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich in der Region zu erreichen“, sagte Gerhard Preiß, Obmann der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte.

Eröffnung der Waldviertler Kammerbühne im Jänner in Ottenschlag mit der Boulevardkomödie „Das perfekte Desaster Dinner“ (v.l.): Franz Mold, Michael Mittermeir, Gerhard Preiß, Intendantstellvertreterin Alexandra Jäger und Paul Kirchberger. Foto: Dieter Holzer

Die Waldviertler Kammerbühne ist mit neuester Technik ausgestattet und 120 komfortablen Sitzen ausgestattet. Großzügig gestaltet sind Eingangs- und Empfangsbereich mit Kassa, Garderobe, Sanitärräumen und dem Theaterbuffet. Unter Intendant Michael Mittermeir bietet das Team der KIO (Kulturinitiative Ottenschlag) hochkarätiges Ganzjahresprogramm nicht nur mit großartigen Theaterinszenierungen für Erwachsene, sondern auch mit gut besuchtem Kindertheater, Konzerten und Lesungen. Das heurige - erste - Jahr beschließt die Waldviertler Kammerbühne mit dem Stück "Der Mustergatte", einer Boulevardkomödie nach Avery Hopwood, neu erzählt von Regiesseur und Schauspieler Daniel Pascal.

Über 70 Millionen Euro Investition: Größtes Glasfaserprojekt des Bezirks "auf Schiene"

Der gemeinsame Breitband-Ausbau von zehn Zwettler Gemeinden geht in die intensive Planungsphase. Die zehn Gemeinden sind Altmelon, Arbesbach, Bärnkopf, Groß Gerungs, Langschlag, Martinsberg, Rappottenstein, Schönbach, Bad Traunstein und der westliche Teil der Gemeinde Zwettl, vorrangig Marbach am Walde und Schloß Rosenau.

„Der vollflächige Breitbandausbau ist für unsere Region und für unsere Bevölkerung zweifelsohne das größte und zukunftsträchtigste Infrastrukturprojekt der letzten Jahrzehnte“, betont der Obmann des dahinter stehenden Vereins „FTTH Netz Waldviertel“, Christian Laister.

Region ist besonders schwer zu erschließen

Die Bemühungen würden seit Jahren laufen, was den nun erreichten Meilenstein umso größer mache. Die Region sei nämlich besonders schwer zu erschließen. „Sechs der zehn Gemeinden zählen zu den teuersten in ganz Niederösterreich, was die Ausbaukosten betrifft“, erklärt Laister. Nichtsdestotrotz forciere man den flächendeckenden Ausbau und wolle sich nicht bloß auf die Hauptorte beschränken.

Andreas Maringer, Franz Mold, Roland Zimmer, Manfred Stauderer, Josef Wagner, Herbert Stadlmann, Martin Frühwirth, Christian Laister, Willi Kolm, Lukas Brandweiner, Anton Täubler, Ewald Fröschl, Arnold Bauernfried und Friedrich Fürst bringen gemeinsam den Breitbandausbau auf Schiene. Foto: Sebastian Dangl

Dazu sind circa 800 Kilometer unterirdische Leitungen in einem 500 Quadratkilometer großen Gebiet nötig. Rund 15.000 Menschen sollen damit Zugang zum Glasfaser-Internet bekommen. Das Zentrum dieser Leitungen bilden 14 Ortszentralen, an denen die Stränge zusammenlaufen sollen.

44 Millionen sollen vom Bund kommen

Die Gesamtkosten: stolze 70,5 Millionen Euro. Ohne Bundesförderung unmöglich umzusetzen. Das Projekt wurde deshalb im Mai eingereicht und vor Kurzem von der Förder-Jury des Bundes grundsätzlich positiv beurteilt. Laut Laister soll die Förderung mit 44 Millionen Euro beziffert sein. Auch beim Land NÖ wurde für eine sogenannte „On Top Förderung“ eingereicht, die sich im Bereich um die 10 Millionen Euro bewegen wird. Die restlichen 16 Millionen Euro fallen schließlich auf die zehn Gemeinden zurück.

Zumindest fünf Jahre wird der Gesamtausbau dauern

Wenn alles glatt läuft, könne schon in der zweiten Jahreshälfte 2023 begonnen werden. Zumindest fünf Jahre dürfte es ab Baubeginn dauern, bis der flächendeckende Anschluss aller Gemeinden abgeschlossen ist. Das Netz soll dann als offenes Netz betrieben werden, wodurch mehrere Telekom-Unternehmen ihre Internetdienste darüber anbieten können. Besitzer der Leitungen bleibt allerdings die „FTTH Netz Waldviertel Projekt GmbH“. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Wertschöpfung innerhalb der Region bleibt und den Gemeinden zugutekommt.

Wissenschafts Zukunfts Preis: Forscherin Claudia Kolm entwickelt Wasserschnelltest

Schnelltests, um Fäkalbakterien im Wasser zu identifizieren und festzustellen, woher sie stammen, entwickelte die Bad Traunsteinerin Claudia Kolm. Dafür wurde die Forscherin nun mit dem Wissenschaft Zukunft Preis ausgezeichnet. „Zeit ist ein Faktor, um rasch Wasserverunreinigungen entgegenwirken zu können“, so Kolm. Bisher werden die Fäkalbakterien im Labor durch die Robert Koch-Methode identifiziert. Von der Entnahme bis zum Ergebnis könne es bis zu drei Tagen dauern. „In der langen Wartezeit könnte sich schon wieder jemand mit dem Wasser infizieren.“

Zudem gäbe es nichts Handliches, Einfaches, das nach einer Einschulung von jedem selbst durchgeführt werden kann, in der Art etwa wie die Antigentests, die jeder mittlerweile kennt. Ein handliches System, das jeder zum Brunnen mitnehmen kann, um vor Ort das Wasser zu testen, das wünscht sie sich. Dies wäre ein Durchbruch, weltweit die Wasserqualität abzusichern.

Die Erfinderin des Wasserschnelltests Claudia Kolm im Labor der Karl Landsteiner Universität in Krems. Foto: Jasmina Dzanic

Prototyp müsste nun entwickelt werden

Kolms Methode ist evaluiert, die Methodenentwicklung ist abgeschlossen. Diese Teststreifen gibt es aber noch nicht zu kaufen. „Jetzt müsste der Prototyp entwickelt werden, der in eine Kommerzialisierung übergehen würde. Da braucht man Projekt- und Firmenpartner dazu, das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt“, so Kolm.

Claudia Kolm (35) aus Bad Traunstein besuchte die Hauptschule in Schönbach, danach die HLUW Yspertal. Anschließend studierte sie an der BOKU Wien Lebensmittel- und Biotechnologie (Bacc. und Master) und machte ihr Doktorat an der TU Wien, Außenstelle IFA Tulln. Für ihre Dissertation „Development of novel approaches for the molecular detection of health-relevant bacteria in water“ (2020) bekam sie am 18. Oktober den Wissenschaft Zukunft Preis überreicht. In ihrer Forschungsarbeit hat Claudia Kolm erstmals mehrere molekulare Schnelltestverfahren entwickelt, die es ermöglichen, bakterielle Verunreinigungen in Gewässern schnell und ohne teure Gerätschaften nachzuweisen. Damit leistet die Forscherin einen wesentlichen Beitrag zur Absicherung der weltweiten Wasserqualität. Sie ist an der Karl Landsteiner Universität in Krems tätig.

Größte Energiegemeinschaft des Waldviertels entsteht in der Kleinregion ASTEG

Weit über die Region hinaus soll die Energiegemeinschaft der ASTEG sichere Strom-Versorgung für ihre Mitglieder bieten. Mit der Durchführung dieser ist der ASTEG-plus-Geschäftsführer Herbert Stadlmann betraut.

Herbert Stadlmann ist mit der Durchführung der größten Energiegemeinschaft des Waldviertels betraut. Foto: Sonja Eder

Unterstützt wird die Kleinregion bei der Gründung der EEG ASTEG durch die EZN (ein Unternehmen der eNu und EVN). Bei Infoveranstaltungen war das Interesse enorm und in den ersten Tagen meldeten sich bereits 140 Personen als Kunden oder/und Stromlieferanten an. Da die Stromversorgung über Umspannwerke läuft, können auch Haushalte über die Kleinregion ASTEG bis nach Zwettl und auch im Bezirk Waidhofen und Japons Teil der Energiegemeinschaft werden.

Berufsweltmeister im Betonbau: Jonas und Olli holten Gold

Die jungen Waldviertler Jonas Schulner (20 Jahre, Groß Gerungs) und Oliver „Olli“ Waily (21 Jahre, Waldenstein) haben es geschafft: Nach drei fordernden Bewerbstagen bei den „WorldSkills“ in Salzburg wurden die Leyrer+Graf-Mitarbeiter am Sonntag zu den Berufsweltmeistern der Betonbauer gekürt! Österreich sicherte sich bei den Betonbauern vor den Abordnungen aus Deutschland und China Ende November Gold.

Obwohl beide Mitarbeiter bei Leyrer+Graf sind, haben sich Jonas und Oliver erst vor der Staatsmeisterschaft 2021 kennengelernt. Denn Jonas arbeitet an einem Standort in Zwettl und Oliver am Standort Horn. „Die Firma hat gut entschieden, ein Team aus uns zu machen. Wir haben gemeinsam die Staatsmeisterschaft gewonnen und jetzt auch WorldSkills“, so Jonas Schulner.

Experte Thomas Prigl (Mitte) hat die jungen Betonbauer auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Foto: World Skills Salzburg

„Die beiden Waldviertler haben beim Errichten eines großen Unterzuges und eines Bewehrungskorbes auf Basis einer aufwendigen Wandschalung „mit allerhöchstem Einsatz und maximaler Genauigkeit gepunktet“, heißt es in der World Skills-Aussendung. Sie mussten dabei unterschiedliche Mauerstärken, Abstufungen und Winkel sowie eine Rohrdurchführung realisieren. Einen Teil davon haben sie betoniert – und in die Oberfläche des Mauerstücks ein Yin-Yang-Symbol eingearbeitet. „Perfekt war unsere Zusammenarbeit, man sieht, was herausgekommen ist, es hat alles gepasst“, freut sich Oliver Waily.

Wenn man sich mit seinem Partner nicht gut verstehen würde, könnte man nie gewinnen, meinte Jonas Schulner dazu. „Ohne Experten geht aber gar nix. Das sieht jetzt keiner, aber die Firma Leyrer+Graf hat viele Anteile an unserem Erfolg, dass wir so gut geworden sind“, erzählt Jonas Schulner bei der Rückfahrt. Trainieren durften sie sechs Wochen lang an der Berufsschule in Wien, ihr Trainer war Direktor-Stellvertreter Thomas Prigl. Für diese Trainingswochen wurden sie von ihrer Firma freigestellt.

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.